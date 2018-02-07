母住花蓮他焦心熬夜 王尚智坐看蔡英文、賴揆「誰醒著」

2018年02月07日 11:49 中時電子報 吳品瑤

昨晚花蓮經歷強度6.0地震，多處大樓、房屋坍方，已造成死傷災情，而曾任鳳凰衛視高層的資深媒體人王尚智，昨天為住在花蓮的母親擔心了一整晚，他在發生強震後，連發三文，一方面熬夜報告王媽媽的逃生新進度，一方面點名小英總統與賴清德，質疑兩人是否懂得調動國防部救災，還是「交代兩句、倒頭繼續睡」？

王尚智深夜連發3文，一邊報告母親近況，一邊針砭各相關單位。(翻攝自王尚智臉書)

媒體人王尚智的母親住在花蓮，他昨天連續上臉書po文，透露母親在第一時間偕鄰里從二樓住處奔出，一群人就這樣在寒冬中躲在附近菜園空地，深夜好不容易再連絡上，王媽媽堅持留在當地吹風「一直有餘震，誰敢回家進門啊」，讓他不禁開酸「颱風與地震，讓花蓮的一名女子早已熟悉到能夠提前準備或當下判讀，究竟該不該奪門而出」。

王尚智在深夜2點又發生地震的時刻，發文點名蔡英文、賴清德，好奇兩人在寒冬深夜暖被中，「誰是醒著？誰又先穿衣出門？」還是如許多人一般喝杯熱牛奶「基於白天依然諸事繁忙，所以倒頭繼續睡」，他表示之所以這麼說，是因為這是一起「地方災情」，分析這跟賴清德之前所在的台南(西部)不同，救援人力、器械等，基本無法通過蘇花公路、鐵路或航空在第一時間抵達，而在地救援人力也屈指可數，「現在就只看賴清德有沒有懂得去『#叫得動國防部』」，意指位於花蓮港的「佳山軍事區」，甚至還說到慈濟「一向對於花蓮本身的事務，相對抽離甚至冷漠」，好奇他們這次的應對以及能做到什麼程度。

而除了上述單位與高官，王尚智也嗆聲還沒看到「媒體效應敏感」的傅崐萁第一時間出來說話，甚至想知道徐榛蔚、蕭美琴等政治人，將怎樣面對救援人力物資甚缺的花蓮地震災情，而等到清晨5點多，王尚智臨睡再發一文，表示聽到了軍機的巨響非但不刺耳反倒安心，「災難發生，總是才又催促著政府機器，啟動一個堪稱久違的「稍微振作」。軍方救援動員了」，至於王媽媽，她的手機在3點多宣告沒電了，不知她是回家了還是真在寒冷的空曠處待了5個多小時，而他最後提醒「沒有什麼真正絕對耐震到底的大樓建築」，意味著「逃命」可能比「防震」來得重要，公開了自己的救命包及逃生袋內容，包含「臨時取拿」、「食物生存」、「基本物品」、「進階物品」等4大類別共20樣物品，值得參考。

(中時電子報)