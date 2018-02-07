嘉義觀音瀑布風華再現 仁觀1、2號橋通車

2018年02月07日 11:58 中時 張伊珊

曾名列嘉義5大景之一的竹崎鄉「觀音瀑布」，是不少嘉義人小時候的回憶，卻因天災導致文峰村聯外道路受損，封閉長達17年之久，如今重建終露曙光，仁觀1、2號橋於7日舉行通車典禮，從小在竹崎長大的縣長張花冠說，讓觀音瀑布再現風華一直是她心中的夢。

仁觀1、2號雖在2016年12月19日舉行動土典禮，但受限於地形與氣候，工程難度極為艱峻，經過1年多施工興建，終於在7日順利完工啟用。張花冠表示，興建橋梁只是第1步，縣府已向行政院申請重建文峰社區廣場到仁觀1號橋的道路，預計4月底前正式核定，希望再現觀音瀑布的風華。

為使橋樑護欄能融入自然、人文與生態元素，縣府另請在地藝術家王文志與謝宗佑創作設計，透過各種鏤空造型呈現蝴蝶，蜻蜓等昆蟲意象。同時也邀嘉義市石雕協會多位老師，親手雕鑿打磨出6種具在地性的圖像，如蚱蜢、青蛙及大象等，妝點橋梁周圍。

「仁觀1號橋」，全長45公尺、淨寬5公尺；「仁觀2號橋」，全長90公尺、淨寬5公尺，兩座橋樑總工程費4059萬元，橋梁建造費3869萬元，由嘉義市嘉邑行善團支出，而設計及監造費約190萬元則由縣府負擔。

橋面主體竣工後，仁觀2號橋後面往瀑布方向的園區，正由阿里山國家風景區管理處著手辦理步道、吊橋等設施工程的細部設計，預計今年7月可以完成發包。

(中時)