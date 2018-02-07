台中1月消費者物價指數 較上月跌0.29％

2018年02月07日 11:59 中時 陳世宗

台中市政府主計處公布1月消費者物價指數(CPI)為101.75，較上月下跌0.29％，較去年同月上漲1.17％；1月營造工程物價指數(CCI)為103.56，較上月上漲0.64％，較去年同月上漲2.47％。

主計處指出，今年1月CPI與上月比較下跌0.29％，主因冬季服飾、娛樂設備、美容及衛生用品優惠增加，蔬菜及水果價跌，國外旅遊團費調降，旅館住宿費元旦連假後回穩所致；但香菸菸稅提高，檳榔價漲，鞋類、個人隨身用品優惠減少，油料費調漲，交通服務及維修零件費用增加，抵銷部分跌幅。

進一步觀察7大類指數與去年同月比較，居住類上漲1.19％，主因部分房租隨行情調漲及中油調整瓦斯價格，致房租與燃氣價格分別較去年同月上漲0.86％及15.96％；雜項類上漲4.22％，主因庫存舊菸售完，新菸反映菸稅調漲，致香菸價格較去年同月上漲35.58％，但保母費因去年農曆春節所在月份不同，未饋贈保母禮金，致個人服務費較去年同月下跌20.71％，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類上漲2.88％，主因自去年4月起推動分級醫療，門診基本部分負擔及診所掛號費調漲所致；交通及通訊類上漲1 .77％，主因油料費受國際原油價格走揚影響所致；教養娛樂類則下跌1 .53％，主因去年1月旅館住宿費及國外旅遊團費受農曆春節影響比較基數較高所致。

今年1月營造工程物價指數較上月上漲0.64％，主因鋼筋及型鋼價漲，以致金屬製品類上漲 2.11%；勞務類指數本月則與上月持平。

(中時)