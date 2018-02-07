吳德榮：下周一、二極端低溫發威 所幸一路晴朗到除夕

2018年02月07日 11:56 中時電子報 林郁庭

氣象專家吳德榮表示，過去幾天為全台帶來持續性低溫的寒流將在今明2日結束，但到了週六（10日），又有另一波強烈冷空氣通過，下週一、二出現7、8度或更低的「極端低溫」。吳德榮解釋，這波強冷空氣為「乾冷」，且持續時間不長，因此除夕（15日）前5天天氣穩定晴朗，非常適合進行年前的採買、除舊佈新的打掃工作。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，長達10多天的緩進式寒潮接近尾聲，今、明（7、8日）兩天冷空氣逐日小幅減弱，氣溫逐漸緩升，直到週五（9日）就能結束此波緩進式寒潮。

不過，他也提醒，透過最新模擬顯示，週六（10日）起天氣又將轉變，當天冷鋒來襲，快速通過並帶來降雨。新的一波冷鋒屬於「乾冷」，與現在這波「濕冷」的緩進式寒潮不同，乾冷空氣加上輻射冷卻效應，讓多地區早晚氣溫驟降。星期天（11日）至下週二（13日）轉晴，但須注意是「晴冷」的天氣，雖有陽光，但早晚仍很冷低於10度，嘉義空曠地區會出現7、8度或更低的「極端低溫」，所幸持續時間不長。

他說，從周日轉晴後至下周四除夕，至少有連續5天是晴朗穩定的天氣，雖然前2、3天早晚較冷，大家可以趁機辦理年前的大採買、除舊佈新等工作。

(中時電子報)