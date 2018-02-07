花蓮強震死亡增至4人 行政院先撥3億給縣府

2018年02月07日 11:58 中時 王揚傑

花蓮地區昨（7）日深夜發生規模6.0強震，今（7）日上午搜救人員再於雲門翠堤大樓發現2具遺體，震災死亡人數增至4人，受傷225人，失聯145人。

行政院長賴清德上午10時45分二度至中央災害應變中心主持第三次工作會報，賴說，不斷盤點更新失聯或待援民眾，不論瓦斯、自來水、電力等維生管線及道路，都要全力搶修，避免二次傷害。

賴清德表示，救災後期進入賑災，花蓮賑災部分由政務委員陳美玲擔任召集人，行政院先撥3億元給花蓮縣政府，因目前已有4人罹難，每人先撥40萬元撫恤金，衛福部20萬元，加上賑災基金會協助最多可發給80萬元，重傷者25萬元。

重建部分，有4棟大樓倒塌，民宅及道路受損部分，由專安案小組人員來進行後續處理，每件事都要花相當時間來進行，希望各相關部會全力協助花蓮縣政府，做好相關撫恤及重建工作。

內政部長葉俊榮指示各相關部會及地方政府積極調度，全力搶救失聯民眾，停電停水要全力搶修，儘早恢復供水及供電，讓民眾恢復正常生活。另有關外籍旅客因逃生來不及攜帶護等證件，請外交部全力協助。

據統計，花蓮震災區停水4萬戶，修復4900戶，待修3萬5100戶；停電1900戶，修復1747戶，待修153戶，房屋倒塌無法修復91戶。基地台受損66座，修復3座，待修63座。

(中時)