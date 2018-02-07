南港到宜蘭羅東計程車共乘 6月底前每人單趟250元

2018年02月07日 12:08 中時 陳燕珩

台北往返宜蘭羅東更方便！北市公運處核定「南港轉運站─羅東轉運站」計程車共乘路線，由皇冠大車隊取得經營權，2月10日起上路，單趟車程表訂1200元，愈多人搭愈划算。初期業者更提供促銷乘車優惠，2人以上共乘均採單一費率，每人只要250元，優惠到6月底，民眾可多加利用。

公運處表示，南港轉運站上車處在捷運南港站1號出口外避車彎，羅東轉運站則在站東路與傳藝路3段路口西南角，共乘時間為早上6點到晚上11點，乘車處會規畫3輛計程車排班，透過衛星系統機動調派車輛。

民眾平時從南港轉運站搭乘計程車到羅東，跳表約要1400元，業者提報單趟價格為1200元，2人搭乘每人600元，3人搭乘每人400元，4人搭乘每人300元，5人以上搭乘每人250元。6月底前，業者再祭出好康優惠，2人以上共乘每人只要250元。

公運處表示，台北到宜蘭客運班次多，單趟約110元，不過路線未直達，單趟搭乘時約60到70分鐘，若搭乘共乘計程車，單趟250元，還可縮短時程到50分鐘，提供民眾另一種選擇。

至於發車等待時間，公運處表示，共乘民眾可協調是否提早出發，原則上達3人就會發車，若只有2人共乘，司機會稍作等待，最多等20分鐘就會發車。除了春節期間，南港羅東共乘路線會持續下去，希望搶攻觀光人潮。

目前除了南港到羅東，北市還有2條計程車共乘服務路線，包括士林到陽明山路段、貓空纜車動物園站到貓空站，未來公運處會持續評估開闢新的計程車共乘路線，滿足民眾需求。

(中時)