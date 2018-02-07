南港到宜蘭羅東計程車共乘 6月底前每人單趟250元

友善列印
中時

台北往返宜蘭羅東更方便！北市公運處核定「南港轉運站─羅東轉運站」計程車共乘路線，由皇冠大車隊取得經營權，2月10日起上路，單趟車程表訂1200元，愈多人搭愈划算。初期業者更提供促銷乘車優惠，2人以上共乘均採單一費率，每人只要250元，優惠到6月底，民眾可多加利用。

公運處表示，南港轉運站上車處在捷運南港站1號出口外避車彎，羅東轉運站則在站東路與傳藝路3段路口西南角，共乘時間為早上6點到晚上11點，乘車處會規畫3輛計程車排班，透過衛星系統機動調派車輛。

民眾平時從南港轉運站搭乘計程車到羅東，跳表約要1400元，業者提報單趟價格為1200元，2人搭乘每人600元，3人搭乘每人400元，4人搭乘每人300元，5人以上搭乘每人250元。6月底前，業者再祭出好康優惠，2人以上共乘每人只要250元。

公運處表示，台北到宜蘭客運班次多，單趟約110元，不過路線未直達，單趟搭乘時約60到70分鐘，若搭乘共乘計程車，單趟250元，還可縮短時程到50分鐘，提供民眾另一種選擇。

至於發車等待時間，公運處表示，共乘民眾可協調是否提早出發，原則上達3人就會發車，若只有2人共乘，司機會稍作等待，最多等20分鐘就會發車。除了春節期間，南港羅東共乘路線會持續下去，希望搶攻觀光人潮。

目前除了南港到羅東，北市還有2條計程車共乘服務路線，包括士林到陽明山路段、貓空纜車動物園站到貓空站，未來公運處會持續評估開闢新的計程車共乘路線，滿足民眾需求。

(中時)

台中春節年假3天暫停市民飲用水… 花蓮強震 醫師：頭2天最關鍵　當…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。