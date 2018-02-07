警政署連夜調派警力 支援災區搶救交管

警政署指揮所屬連夜支援花蓮救災、交管工作。（警政署提供）

友善列印
中時
警政署指揮所屬連夜支援花蓮救災、交管工作。（警政署提供）

花蓮大地震造成多棟大樓坍塌，警政署第一時間即配合內政部，連夜啟動災害應變機制，由於部分道路發生落石坍方以及交通號誌與電力喪失，警政署凌晨隨即派遣包括花蓮港務警察總隊、保安警察第五總隊等警力馳援災區，全力協助救災、交管工作。

警政署長陳家欽凌晨指示支援災區警力，迅速進行業務分工，畫分為：

一、警戒組：災區交通管制，俾利救災人員及物資進出。

二、治安組：加強災區巡邏，維護治安，不容有趁火打劫情事發生。

三、訪查組：協助民眾脫困、清查受困、失蹤人數，並通知家屬及協助地方相關收容。

四、服務組：配合縣府接待並提供家屬相關訊息。

五、後勤支援組：隨時準備快餐、熱食供應值勤辛苦同仁。

警政署表示，為在黃金時間協助救援，調派花蓮縣警察局內、外勤停休全力投入，協助災區救災與交管，除花蓮縣警察局外，花蓮港務警察總隊、保安警察第五總隊警力先行進入災區援助，今日起每日由保五總隊支援80名警力投入。

陳家欽表示，單位主管應妥適規畫勤務，使執勤同仁能適時輪替休息，另通報執勤同仁注意自身安全，且加強災區巡邏，提高見警率，安定民心，並讓災區民眾儘速回復正常生活。

(中時)

當清潔隊員要價50萬! 隊長收賄… 外海搜救發現油漬 排除是黑鷹直…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。