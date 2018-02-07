警政署連夜調派警力 支援災區搶救交管

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2018年02月07日 11:59 中時 胡欣男

警政署指揮所屬連夜支援花蓮救災、交管工作。（警政署提供）

花蓮大地震造成多棟大樓坍塌，警政署第一時間即配合內政部，連夜啟動災害應變機制，由於部分道路發生落石坍方以及交通號誌與電力喪失，警政署凌晨隨即派遣包括花蓮港務警察總隊、保安警察第五總隊等警力馳援災區，全力協助救災、交管工作。

警政署長陳家欽凌晨指示支援災區警力，迅速進行業務分工，畫分為：

一、警戒組：災區交通管制，俾利救災人員及物資進出。

二、治安組：加強災區巡邏，維護治安，不容有趁火打劫情事發生。

三、訪查組：協助民眾脫困、清查受困、失蹤人數，並通知家屬及協助地方相關收容。

四、服務組：配合縣府接待並提供家屬相關訊息。

五、後勤支援組：隨時準備快餐、熱食供應值勤辛苦同仁。

警政署表示，為在黃金時間協助救援，調派花蓮縣警察局內、外勤停休全力投入，協助災區救災與交管，除花蓮縣警察局外，花蓮港務警察總隊、保安警察第五總隊警力先行進入災區援助，今日起每日由保五總隊支援80名警力投入。

陳家欽表示，單位主管應妥適規畫勤務，使執勤同仁能適時輪替休息，另通報執勤同仁注意自身安全，且加強災區巡邏，提高見警率，安定民心，並讓災區民眾儘速回復正常生活。

(中時)