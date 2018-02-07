警政署連夜調派警力 支援災區搶救交管

警政署指揮所屬連夜支援花蓮救災、交管工作。（警政署提供）
花蓮大地震造成多棟大樓坍塌，警政署第一時間即配合內政部，連夜啟動災害應變機制，由於部分道路發生落石坍方以及交通號誌與電力喪失，警政署凌晨隨即派遣包括花蓮港務警察總隊、保安警察第五總隊等警力馳援災區，全力協助救災、交管工作。
警政署長陳家欽凌晨指示支援災區警力，迅速進行業務分工，畫分為：
一、警戒組：災區交通管制，俾利救災人員及物資進出。
二、治安組：加強災區巡邏，維護治安，不容有趁火打劫情事發生。
三、訪查組：協助民眾脫困、清查受困、失蹤人數，並通知家屬及協助地方相關收容。
四、服務組：配合縣府接待並提供家屬相關訊息。
五、後勤支援組：隨時準備快餐、熱食供應值勤辛苦同仁。
警政署表示，為在黃金時間協助救援，調派花蓮縣警察局內、外勤停休全力投入，協助災區救災與交管，除花蓮縣警察局外，花蓮港務警察總隊、保安警察第五總隊警力先行進入災區援助，今日起每日由保五總隊支援80名警力投入。
陳家欽表示，單位主管應妥適規畫勤務，使執勤同仁能適時輪替休息，另通報執勤同仁注意自身安全，且加強災區巡邏，提高見警率，安定民心，並讓災區民眾儘速回復正常生活。
(中時)