花蓮強震 醫師：頭2天最關鍵　當心受災戶出現負面想法

2018年02月07日 12:05 中時 倪浩倫

花蓮昨深夜11點50分發生強震，花蓮市最大震度達到7級，除了多棟社區、飯店出現包括統帥飯店坍塌、雲門翠堤社區大樓傾斜等災情，更有4人已不幸喪生，更有數百人受傷。精神科醫師提醒，災害頭2天為急性期，曾有創傷經驗、精神疾病者，易有尋短念頭，旁人務必多加留意，發現有狀況便應陪伴就醫。

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌表示，災害發生的前1~2天屬於「急性期」，對於本身有精神疾病、曾受過類似狀況的創傷者，這幾天容易「急性發作」，出現混亂或想要尋短的行為與想法，此時務必要立刻協助就醫處理；他強調，受災戶的親友，這段期間應多多提供心理支持，就算是一句關心、問候，或拿水拿食物等「互動行為」，均有助於宣洩其壓力。

葉啟斌指出，到了今天晚上，受災戶容易會過度警覺，感覺到一點點風吹草動就擔心是餘震而驚恐不已，導致自主神經不穩定，進而出現睡不好、心悸、盜汗、講話速度和行為都不自覺變快等情形，此時旁人應加以提醒，告知「災害已經過去」、「可以好好休息了」、「有事的話其他人會幫忙處裡」；此外，民眾若自覺今晚睡不好，明天便應尋求專家協助，有研究顯示，受災戶若在早期因過度警覺、失眠時就立刻接受專業協助，能大幅降低後面出現急性壓力症候群、創傷壓力症候群等機率。

下周就是農曆春節，也是國人團員的時間，葉啟斌說，到了該時節，有些家人受傷、過世的受災戶，會有自己是「倖存者」的罪惡感，有些受災戶也易對未來產生絕望或孤單；他提醒，民眾不應把自己鎖在單獨空間，也不要拒和外界聯絡，而是恢復正常生活，如此能讓注意力放在正常事務上，而非存有一些負面想法，「台灣很小，親朋好友之間應多多互相聯繫和關心，一起度過這段危機。」

(中時)