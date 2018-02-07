外海搜救發現油漬 排除是黑鷹直昇機

2018年02月07日 12:12 中時 黃力勉

前往蘭嶼後送病患的黑鷹直升機NA-706，失蹤已經超過36小時，搜救作業雖然日以繼夜的進行，但仍一無所獲。今天上午搜救人員發現蘭嶼機場外海有漂浮油漬，不過經確認後屬於漁船用油，並非黑鷹使用的航空用油，因此也已經排除。

台東空勤隊長祝世全說明搜救進度，強調將會盡力搜索。（黃力勉攝）

空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全指出，今天拂曉後空勤與空軍直升機接連出動，從空中尋找可能殘骸，搭配海巡、海軍的船艇及軍艦，不分晝夜搜索，不過仍一無所獲。

蘭嶼機場外海發現飄浮油漬，但確認並非航空用油，與黑鷹無關。（黃力勉翻攝）

海陸空今天擴大搜索範圍，並在蘭嶼機場外海找到海面有漂浮油漬，經確認後屬於漁船使用的重油，而非航空用油JA1，所以已經排除。

調查黑鷹消失的飛安調查委員會，今天上午進駐空勤台東隊部，飛安會表示，首要之務仍是要找出失蹤的直升機，飛安會的水下探測設備需要大型船隻運送，礙於海上風浪強勁，還無法到事發現場。

飛安會今天也進到空勤台東隊部中，密集開會研商、蒐集相關資料。飛安會表示，黑鷹與塔台的對話並沒有異常，起飛沒多久光點就消失，飛安會的水下探測儀器需到光點消失地點進行探索。

飛安會說，今天海上風浪大，設備還無法出海，待風浪穩定將會盡速到現場。

(中時)