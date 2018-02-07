曾是921災民 球后詹詠然失眠、提醒備妥地震包

2018年02月07日 12:09 中時電子報 林宋以情

世界網球女雙球后詹詠然，曾是921集集大地震受災戶的她，昨日花蓮強震釀災情後，心繫災情夜不成眠，她也在Facebook粉絲頁PO文，為台灣祈禱並提醒球迷備妥地震包，呼籲大家主動向家人報平安。

詹詠然昨深夜臉書寫到，「無法入睡了..請大家照顧好自己並用力代禱..#請在身邊準備地震包 水、乾糧、大衣、運動鞋 #可以的話請主動跟家人報平安。」

詹詠然是1999年921大地震受災戶，當年強震時詹詠然只有10歲，強震將台中東勢的詹家透天厝，以及詹家經營的超市震垮，詹詠然和妹妹詹皓晴甚至曾住在臨時搭建的貨櫃屋。

強震令詹家經濟陷入困境，詹家姊妹甚至一度有可能放棄網球夢幫忙家計，但詹詠然對網球熱情並未被擊垮，家中也全力支持她的網球路，很快打出成績回報。

詹詠然2004年2月捧回澳網青少女組雙打冠軍，該年8月奪下斯里蘭卡女子巡迴賽女單冠軍，921強震後8年，2007年澳網詹詠然與莊佳容的「黃金拍檔」拿下女雙亞軍，時為台灣第一人。

兩年前台南強震，詹詠然和妹妹奪下WTA臺灣賽雙打冠軍，詹家姊妹也將冠軍獎金17724美元(約58.6萬台幣)捐給台南地震災民。走過強震，詹詠然去年與「瑞士公主」辛吉絲搭檔，在美網捧回生涯首座大滿貫賽女雙冠軍，並登上年終球后。

(中時電子報)