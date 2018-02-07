《全台最速報》花蓮強震 統帥2員工求救 雲翠尋獲罹難者

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中時電子報
綜合報導

◎花蓮強震 統帥2員工求救 雲翠尋獲罹難者

花蓮雲翠大樓昨深夜大地震，建築物傾斜，4樓變1樓，其中受困於1、2樓漂亮生活會館的民眾約16名，10時許發現一名男性罹難者，雙手雙腳抱著棉被，身體僵硬，目前搜救人員分組進入屋內，持續搜尋受困民眾。

◎中央災害應變中心統計 花蓮震災已造成4死219傷

針對花蓮震災中央災害應變中心今（7）日上午8時進行第二次工作會報，由應變中心指揮官內政部長葉俊榮主持。

據災情統計，截至目前為止計花蓮市統帥飯店、雲翠大樓（前站阿官火鍋）、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4處建築物受損，造成2人死亡、219人受傷。

◎蔡英文趕抵花蓮關心災情 承諾不放棄任何救人機會

0206花蓮大地震重創花蓮，蔡英文總統在7日上午立即趕地花蓮了解災情及救災進度，對於雲門翠堤大樓可能還有20多人受困，蔡英文表示，救難人員將會盡全力搶救，不放棄任何一絲機會，但搜救工作必需要先確保救難人員的安全，因此必須先行架設鋼樑支撐住嚴重傾斜的大樓建築，才能進一步讓救難人員掌握黃金時間進入大樓內救人。

◎花蓮規模6.0震央同4日地震 氣象局:前震94起 相當少見

花蓮縣昨(6日)晚11時50分發生芮氏規模6.0的地震，氣象局地震測報中心代理主任陳國昌說，此地震和4日地震序列的「震央幾乎相同」，之前發生94個前震，「相當少見」。

(中時電子報)

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