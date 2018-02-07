韓國瑜領藍營議員 搶進深綠果菜市場

2018年02月07日 13:03 中時 林宏聰

國民黨高市黨部主委韓國瑜（右二）率黨籍議員，前往長期挺綠的高雄市果菜批發市場拜年，受到攤販熱烈歡迎。（林宏聰攝）

向來挺綠的高雄市果菜批發市場，經遷建規畫爭議，態度逐漸鬆動，國民黨高市黨部主委韓國瑜7日率黨籍議員拜年，攤販放鞭炮歡迎，曾任北農總經理的韓國瑜笑說，同行相見較熱情，但卻有攤販告訴他，希望換黨做做看，才能改變高雄。

高雄市長陳菊任期最後1年大刀闊斧，拆果菜市場占用戶、打通十全路，卻因市場翻新規畫傳出十全路得轉彎、停車位不足等爭端，長期挺綠的攤商去年底齊聚抗議市府「鴨霸」，私下聊天更毫不掩飾對花媽的不滿。

被視為挑戰高雄市長熱門人選的韓國瑜，7日與黨籍立委陳美雅、黃香菽、童燕珍、李眉蓁等人，搶進高雄果菜市場拜年，攤販四度放鞭炮迎接，氣氛有別以往，攤商議論「以前民進黨來也沒人放炮」，更直喊韓國瑜是「最強菜販」。

韓國瑜為攤販發聲，建議市長陳菊來市場住1、2晚，自然知道停車位不足是怎麼回事，「這叫接地氣」；媒體問他是否自己願來住？他說非常樂意，在台北農產運銷公司任內就住了4年市場，但高雄果菜公司是官股，怕夜宿會造成總經理壓力。

韓國瑜說，最近他連跑幾個市場，很多攤商都說高雄急需改變，尤其府會制衡才是人民福祉，國民黨正再三斟酌，3月陸續公布議員提名，將兼顧老幹新枝，以議會過半33席加1的「N+1」原則提名，搶回議長寶座，做強烈監督力量。

(中時)