北市中正橋試槍 車行老闆李志浩5人被訴

2018年02月07日 12:21 中時 陳志賢

41歲車行老闆李志浩，去年12月朝中正橋試槍，誤擊36歲吳姓女騎士嘴巴，造成吳女臉頰破洞、牙齒斷裂、舌頭險斷，所幸送醫後無生命危險；檢警事後又起出17支空氣槍，台北地檢署7日依殺人未遂、槍砲等罪，起訴李志浩及妻子、員工等5人，下午移審台北地院。

被起訴的除了李志浩外，還包括35歲的李妻門平、22歲員工李定勳、36歲劉育昇、37歲曾奕昌。

檢警調查，吳女於去年12月7日凌晨1時許，騎車行經中正橋下，突感面部疼痛，停車檢查發現臉頰破了一個大洞，牙齒也脫落，口齒不清向119求救，到院檢查舌頭受創嚴重，差點斷裂，醫生從吳女嘴巴中起出一顆彈頭，檢警介入追查。

檢警追查發現，車行車闆李志浩要求員工李定勳在橋墩上貼靶紙，自己則在車行旁騎樓持空氣鎗射靶，橋墩上共有11處彈著點，未料李志浩槍法不準，波及無辜吳女；2人被查緝到案，否認有殺人犯意。

北檢翌日依違反槍砲彈藥刀械管制條例，諭令李定勳5萬元交保，另依殺人未遂罪聲押李志浩獲准。

事後檢警再自李處查獲17把空氣槍，其中12把經鑑定具有殺傷力，最強1把長槍動能甚至超過300焦耳，比警方配槍威力還強大。

檢警查出，李妻門平、員工李定勳、劉育昇、曾奕昌，則協助李治浩先將槍枝藏到門女的新店娘家，而後再運至宜蘭，涉犯滅證、寄藏槍枝等罪嫌。

據統計，檢警前後總共查扣李嫌18把空氣槍，經送鑑定有12把具有殺傷力，依規定沒入。

(中時)