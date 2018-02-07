新聞台不收棚徹夜報導震災！林嘉愷被疑「是住公司樓下嗎」

林嘉愷來不及梳化就急上主播台。（民視提供）

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林嘉愷來不及梳化就急上主播台。（民視提供）
林嘉愷來不及梳化就急上主播台與劉方慈搭檔播報災情。（民視提供）
民視總經理王明玉半夜兩點探班該台新聞部。（民視）

6日深夜的花蓮強震震出嚴重災情，為了讓觀眾第一時間掌握地震搶救相關訊息，中天等各新聞台都不收棚通宵徹夜報導。其中民視氣象主播林嘉愷立即趕到攝影棚，與夜線新聞主播劉方慈搭檔，提供最專業的地震新聞。有網友看到他馬上現身忍不住留言：「阿愷是住公司樓下嗎?」

林嘉愷火速趕到電視台超快速敬業播報，獲得網友的推崇稱讚，誇「大場面阿愷hold得住」。回顧2016年台南地震時，林嘉愷也是第一時間趕往攝影棚，完全沒有梳化就開始播報，昨晚第一時間同樣沒有梳化就上主播台，他說因為地震民眾已經很緊張，所以他只有把資訊跟資料完整的呈現給電視觀眾，不要多加情緒，沒想到讓民眾感受「有嘉愷播報就有安定感」，讓他直說感謝。

他也透露他家就住板橋，所以兩年前台南大地震他到民視八德路很快，現在到林口也很快，但他也告訴大家小常識，如果地震高架橋上的燈如果沒亮表示橋有可能斷了，所以昨晚發生地震，他一開車要上高架橋還先觀察一下才行駛。

民視表示，為提供最新災情新聞，民視新聞團隊立即從南部及北部調派六組記者前往花蓮災區，加上原駐地記者，積極動員，提供第一手災區畫面給觀眾，並即時報導救難、避難等相關資訊，讓民眾在第一時間掌握最新訊息。另有台北地區記者前往防災應變中心、氣象局，隨時提供地震最新資訊。並立即決定不收棚，讓觀眾收看地震訊息不中斷。

(中時)

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