蔡英文：救人第一 全力支持花蓮

2018年02月07日 13:00 工商 崔慈悌 /台北報導 /台北報導

蔡英文總統今趕往花蓮勘災。(取自蔡英文臉書)

蔡英文總統今趕往花蓮勘災。(取自蔡英文臉書)

蔡英文總統今天清晨趕往花蓮勘災，她在臉書貼出現場狀況，要求物資及人力運用，行政院及國防部要全力協助。水、電、瓦斯、公路、鐵路等基礎設施，各單位也要徹底檢視，以最短時間修復，全力讓人民生活早日回復正常。

她在臉書貼文「救人第一，全力支持花蓮！」指出，目前國軍和相關救災人員，已經以最快速度、全力投入救災工作，這就是政府跟國軍存在的目的。

她說，稍早她到了花蓮的前進指揮所、花蓮縣災害應變中心、慈濟醫院以及受災嚴重的雲門翠堤大樓，並且下令，請搜救人員在注意自己安全為前提下，絕不放棄任何救人和救災的機會，現場的物資及人力運用，尤其是重型機具的調度和需求，行政院及國防部要全力協助。

她告訴傅崐萁縣長，中央會給花蓮縣政府百分之百的協助。後續的災民安置及救治，以及災後重建的部分，請行政院、軍方及衛福部等相關單位協助花蓮縣政府，盡全力提供災民所需。包括水、電、瓦斯、公路、鐵路等基礎設施，請各單位徹底檢視，以最短時間修復，全力讓人民生活早日回復正常。

現在是救援黃金時間，一切救人第一。因為餘震頻仍，也請全國所有的同胞保持警覺，並隨時注意政府發布的正確訊息，「這是我們台灣人展現冷靜、韌性與愛心的時候，政府會跟大家一起全力守護家園，花蓮加油，台灣加油」。

(工商)