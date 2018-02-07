餘震晃不停引恐慌 臨床心理師圖解教你面對不安

2018年02月07日 12:41 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

花蓮強震，雲門翠堤大樓傾倒。(圖/民眾提供)

花蓮發生規模6.0強震，造成大樓嚴重傾倒震災，氣象局不排除有更大規模地震可能；再加上近日有感餘震次數頻繁，不只是受災戶情緒需妥善安撫，也引發全台民眾擔憂，甚至過度緊張。有臨床心理師就分享，圖解如何面對身心的不安。

臉書粉絲團「心理師想跟你說」今（7）日發文指出，經過昨晚強震與大大小小的餘震後，民眾身心多少會受到不等的影響，出現害怕、睡不好或者過度緊張、分神的狀況是很正常的，這時候，請提醒自己與親友「安靜能繫望」這5個字，陪伴你我安度這段時光！

臨床心理師圖解教你5字訣面對地震不安。（圖／心理師想跟你說 授權使用）

【安】促進安全

1.確保環境的安全：遠離可能的危險區域，待在感覺安全之處。

2.營造讓內心安全的氣氛：試著減少接觸與地震有關訊息或謠言。這些資訊可能容易刺激我們內在的不安全感，引發過多的恐懼、憂鬱、憤怒等情緒。

3.追問細節是不恰當的：在自己尚未覺得ok時，不急著與他人詳細討論自己遭遇事情的細節（這點和媒體、記者常做的事情常互相違背，或許是值得思考的現象）。

臨床心理師圖解教你5字訣面對地震不安。（圖／心理師想跟你說 授權使用）

【靜】促進平靜與鎮定

1.面對巨大壓力時，身體的壓力反應因人而異。有些人會害怕，有些人胸悶，這些身體反應都是非常正常的，通常也會隨著時間減緩。

2.以顫抖為例，對身體來說，顫抖的過程可以舒緩騷動、釋放能量，讓人情緒穩定方式。所以，當身體本能的出現一些震動、顫抖或任何自發動作，都不必嚇自己，我們可以練習順其自然，無須壓抑或抗拒，留些時間給自己。

3.很多策略都可以幫助我們獲得平靜感：呼吸練習、肌肉放鬆、瑜珈、正念冥想、放鬆的畫面與音樂等。以呼吸練習為例，透過調整呼吸，便可重新調適自己身心狀態。把吸氣與吐氣的力道減輕、放慢。讓吐氣時間略長於吸氣，以這樣的方式呼吸3到5分鐘。

臨床心理師圖解教你5字訣面對地震不安。（圖／心理師想跟你說 授權使用）

【能】提升自我效能

1.自我效能是一種「我可以」的感覺。一段時間後，在逐漸站起來的路上，我們可以從日常生活中，找回一些自己現階段可以完成的事情。

2.把大的事情切割成一小塊一小塊，逐步的完成。即使是再微小的任務達成，都值得替自己鼓勵、肯定。例如：為自己或他人做一件好事、整理房間、辦一件事等。

3.在過程中，有一件很重要的事，便是把自己身心安頓好，確認飲食、睡眠、作息的規律與正常。這件事很重要，能達成也很了不起，值得替自己喝采。

【繫】促進聯繫

1.多與親朋好友互動、聯繫。透過社會支持、討論、陪伴，告訴自己「我不孤單」，告訴對方「你也不孤單」。

2.如果還沒有準備好要述說自己經驗到的事，不需勉強自己；每個人面對壓力的處理速度不同，有時只需要彼此在身旁安靜的陪伴即可。

【望】找回希望

1.試著把目前的每一天過好。常常提醒自己與朋友，只要有目標與方法，我們終有一天可以慢慢地往前走。

2.多數人會找回自身的力量、慢慢地從傷痛中復原。希望與強韌是我們在艱難的時刻裡，可以慢慢找回來運用的力量。

3.對於已經發生的事情，避免不必要的自責，很多東西並不是我們能控制或干涉的。

【最後提醒】

初步嘗試以上方式後，若發現自己的壓力反應無法改善，也別擔心。試著讓心理衛生專業，協助陪您走過這段時間！

(中時電子報)