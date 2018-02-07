海上的吉普賽人——疍家人

2018年02月07日 12:44 中時電子報 文/圖：旺旺中時文化傳媒

“以船為家，以海為伴，以水為樂，以運輸為業”是疍家人生活的真實寫照。疍家人並不是一個獨立的民族，而是中國沿海世居水上居民的一個統稱。疍家人祖祖輩輩在水上浮家泛宅，常年與風浪搏鬥，一生處於險惡的生存環境，練就了獨特的謀生手段，由於居無定所，生命和物資毫無保障，如同蛋殼般脆弱，又因為疍家人常年在海上飄蕩，“蕩”與“蛋”音近似，故稱為“疍家”，也被世人稱為中國古代的航海家，又稱為海上的“吉普賽人”。

來了金海灣紅樹林景區，讓你震撼的不僅僅是這兩千多畝的紅樹林，還有從未體驗過的疍家生活。

趕海。

每天到了下午退潮的時候，前來趕海的漁民們就構成了一道靚麗的風景線，大多是婦女們，每人肩上扛著一把鋤頭，身上背著一個竹筐，這是她們每天的日常，卻是我們從未體驗的生活。

捕捉沙蟲。

退潮後，她們都在尋找一種叫做“沙蟲”的海產，這種食物，不僅味道鮮美，還含有非常高的藥用價值，價格也比其他海鮮高一些，所以每天的這個時刻，就是她們最忙碌的時刻。我們去的時候恰逢下雨，所以退潮的時間很短，這些機警的小蟲們都不露頭，錯過了捕捉的大好時機。

趕海。

在金海灣紅樹林旅遊區的疍家民俗園裏，我們還觀看了一場別有趣味的疍家婚禮演出。疍家人的婚禮是在船上舉行，張燈結綵，場面熱鬧，有時聯舟成排，男女對歌，講究“唱”婚，古時稱疍家“婚時以蠻歌相迎”，就是要唱那種“色色的鹹水歌”之意。

疍家文化表演。

看完疍家小妹的表演，主持人還邀請了現場一對情侶觀眾親身體驗了一番疍家婚禮。疍家新娘身著紅色嫁衣，新郎頭戴一頂西洋帽，宛若一個狀元郎。除了拜天拜地拜父母之外，還要拜海神，這樣才能保佑他們一帆風順，平安海歸。新娘還要坐在新郎背上讓他做俯地挺身，以此來考驗新郎的身體是否承受的住海上的風浪，和台灣某些俚俗也挺像，給新人出這種體力考驗，就是要印證“新郎的健康，就是新娘的幸福”。

巧的是，被邀上場的那對情侶父母也都剛好在台下，沒想到出門旅遊還能被親朋好友見證一場別開生面的疍家婚禮，這也算旅行中一場提前接受眾人祝福的奇遇了。如果你和戀人一同來金海灣紅樹林景區，不妨一起來民俗園裏體驗一下疍家婚禮，讓有緣同遊的人一起見證你們的幸福。

更多北海精彩內容，請掃描二維碼了解。

(中時電子報)