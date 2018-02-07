2018年02月07日 12:49 中時電子報 綜合報導

初到北海，这里的海與台灣的海大大不同。在我的眼裡，潿洲島的海風和細軟的白沙灘，比較像希腊的聖多里尼島，美得毫無保留。

幸運的是，這次來潿洲島，天公作美，避開了颱風天氣，也庆幸自己避开了人潮拥挤的暑假。九月末的涠洲岛，比北海市濕熱，如果不塗上一層厚厚的防曬霜，那你白皙的小臉說不定一會就變紅變黑了。

潿洲島上茂密的植被、男漁女織自然古樸的風情，都讓這裏猶如遠離塵世的仙境，不僅適合兩個人共享靜謐時光，也適合一個人“想靜靜”。

潿洲島被評為“中國最美麗的十大海島之一”，有著東方的馬爾代夫之稱。除了碧海藍天之外，更吸引人的是尚未被開發的風土人情，走在這裡，讓你覺得人與自然仿佛融合在一起，猶如書中的世外桃源，一點也不想返回凡塵間。

潿洲島民宿。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

雖然生活在台灣也看了不少的海，但走進潿洲島還是讓我著實驚喜了一番。島上質樸的漁民、便宜又美味的海鮮、原生態的小島生活……許許多多數不盡的美好，都在等著你一一去品味。

島民生活。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

因為恰逢海上軍事演習，所以我們在島上只停留了一個晚上，從北海坐船到潿洲島只要一個小時，為了能逛完那些著名的景點，所以行程非常的緊張。如果你不著急，不妨在島上靜靜的待上幾天，潿洲島的美好是需要你去品味的，只有在不緊不忙中才能感受到這裡的美好。

潿洲島日落。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

鱷魚山景區位於南灣西側鱷魚嶺，2009年12月被批准為國家4A級旅遊區。景區內有鱷魚山燈塔、湯翁臺、火山口遺址、龍宮探奇、藏龜洞、賊佬洞、百獸鬧海、海蝕拱橋、月亮灣、珊瑚沉積岩景象、海枯石爛、月亮廣場等景點，還有火山彈衝擊坑、古樹化石、水簾洞、海蝕柱、海蝕墩等地質奇觀。

鱷魚山景區。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

鱷魚山景區。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

在潿洲島看落日是世界級的美事，想起前年的希腊逐島之旅，在聖多里尼島上的伊亞小鎮，那個布滿小島的藍頂白牆洞穴屋，被落日霞暉撲上一層金粉，對天地之美的那份悸動，如今在潿洲島滿滿的重新領受。對於一個長時間生活在城市中的人，所有的憂愁都隨著太陽落入海中，你不必追逐時間，盡情的捕捉這一刻的美好吧！

五彩灘景區位於潿洲島東海岸，景區內長達1.5公里的海岸幾乎都是20-50米高的海蝕崖，崖面聳立，海蝕平臺在海蝕崖前展布，平坦而寬闊，退潮時可見寬達幾十米至上百米的海蝕平臺。在海蝕崖與海蝕平臺的交界處形態各異的海蝕洞隨處可見。這裡也是看日出的好地方，但是遇到一個好天氣真的是要有足夠的運氣噢~

五彩灘觀日出。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

一天一夜的潿洲島生活很快，領略到了潿洲島的美麗和質樸，滿足的是見到了不一樣的海島生活，遗憾的是還沒來得及騎著小摩托沿著環島路走一圈，吹吹夜晚潮湿的海风，不過旅行中留點遺憾也不壞，這樣才能有日後一定要“再見”的期盼！

天主教堂。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

去潿洲島看海吧，如果能有足夠肆意揮灑的時間，我願意在潿洲島尋一處小院，如同“海子”的詩一般生活在這裡，餵馬、劈柴、面朝大海春暖花開……

(中時電子報)