BBC揭密：核彈轟炸中國 美國想過4次

2018年02月07日 12:50 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國防部2月初公布新核武報告，將研發2款新核武，提高核嚇阻；美方指是因應北韓、中國大陸等威脅。有分析指出，美國此報告等於降低使用核武器門檻，提高核衝突危險。

美國是全球唯一實際投下核彈的國家。1945年8月，美國用原子彈轟炸日本廣島與長崎。英國廣播公司(BBC)中文網前天報導，美國曾多次走到核戰邊緣，其中4次和中國有關。

首先是韓戰爆發，美國會要求用核武攻擊中國。1950年韓戰，中國軍隊「抗美援朝」，進入北韓遏制美、南韓進攻；11月，美國會建議對北韓、中國發動核武；12月，美軍遠東最高指揮官麥克阿瑟提交攻擊目標城市名單，要求部署34顆原子彈。1951年3月，美總統杜魯門派遣裝備核武的B-29轟炸機進駐西太平洋的關島；但杜魯門認為核攻擊中國風險過大，數月後撤回轟炸機。

第2次為中共威脅解放台灣，美國協防金門、馬祖。韓戰1953年結束後，美國把台灣納入反共防禦體系，遏制共產主義擴散。1954年美、台簽訂《中美共同防禦條約》。3月，美國國務卿杜勒斯(John Dulles)說，若解放軍迫台灣撤出金、馬，將是亞洲防禦體系災難。當時美國在關島部署裝備核彈B-36轟炸機，4年後撤離。

金門823炮戰期間，美軍曾準備和在日本廣島投擲原子彈當量相當的核彈，轟炸廈門機場。圖為投擲廣島的原子彈「小男孩(Little Boy)」。(圖/美國國家檔案館)

第3次是金門823砲戰，美軍請求轟炸廈門。1958年8月，解放軍發動金門炮戰，並對金門島實施封鎖。美軍建議使用核武器反擊，關島的5架B-47轟炸機待命，並準備和在日本廣島投擲原子彈當量相當的核彈，轟炸廈門機場。但美國總統艾森豪擔心風險太高，放棄對福建的核攻擊。

第4次為大陸研發核武，美國想先發制人。1955年1月，中國領導人毛澤東決定研發原子彈，選定新疆羅布泊為基地。美總統甘迺迪表示，中國有核武，勢力將蔓延至東南亞，故準備先攻擊。但因蘇聯最高領導人赫魯雪夫，不願和美國合作攻擊中國，甘迺迪最後沒行動。

(中時電子報)