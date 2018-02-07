台灣人挺台灣人 東京機場關閉 DoMo提供台客免費住宿

台商DoMo集團在日本東京有多家連鎖民宿，即日起東京機場若因故關閉，DoMo將釋出空房供台灣旅宿住宿。(圖／DoMo集團)

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DoMo民宿每間客房都備有基本家電，各房的獨立衛浴及廚房設備齊全。(圖／DoMo)
DoMo在日本經營的民宿有雙人房亦有四人房，可供家庭住宿。(圖／DoMo)

為免因大雪、颱風、天候不佳等因素機場封閉，旅客被迫滯留，甚至夜宿機場，在日本經營民宿的DoMo集團決定釋出空房提供台灣旅客免費住宿。DoMo集團執行長李奇嶽昨今（7)日正式宣布，即日起凡遇東京機場關閉飛機停駛，東京DoMo民宿旗下東新宿、西新宿、大久保、代代木等館，以及預計今年7月開幕的東新宿DoMo HOTEL，當天空房提供台籍旅客憑電子機票免費入住，回饋台灣鄉親。

創立於2015年的 DoMo，為第一個以集團化、連鎖化營運模式，在日本發展連鎖民泊的台商品牌。去（2017）年初在中小企業處與觀光局的大力促成下，並獲政府國發基金的青睞正式投資。

DoMo在日本開設的民宿各館都位於東京的一級戰區如西新宿、東新宿，大久保百人町，代代木等地，各館加總客房數總計70間。李奇嶽表示，截至去（2017）年底DoMo各館已累積接待了52國、85936位旅客。李奇嶽說，DoMo淡季住房率約70%，旺季90%，大假日更常100%，全年平均住房率則為78%。雙人房平均房價為台幣3000元，4人房平均房價則為5600元。

Domo民宿每間客房都備有基本家電，各房的獨立衛浴及廚房設備齊全，從餐具到洗衣機都很貼心的隨你使用，特別的是每個房間各擁有獨特的設計風格及足夠舒適空間，就如同在日本的第二個家一樣，感受道地的日本之旅，深受各國旅客好評。

為了服務住客並擴大營運規模，DoMo並在東京開設了東京第一家結合台、日兩國咖啡文化的咖啡館「DoMo CAFE」，店內的咖啡豆分別選用曾獲得北歐烘豆冠軍的台灣品牌FIKA FIKA，以及京都知名咖啡品牌Caffe Verdi量身製作品牌咖啡，並請到台灣知名插畫家馬來貘製作超巨型打卡牆，吸引非常多日本粉絲前去朝聖打卡，成為另類的熱門拍照景點。

繼在日本民泊（即民宿）產業成功發展連鎖後，DoMo集團今年起正式跨足日本旅館業，並進軍馬來西亞民宿市場，李奇嶽表示，由日本知名建築師佐野健太設計的DoMo HOTEL，及馬來西亞麻六甲DoMo民宿均將在今年7月正式開幕，預計2018年底Domo集團旗下總客房數將達150間，營收預計將突破日幣3億。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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