《麻辣鮮師》女星為他們苦撐化療 留「神經病變」嚴重後遺症

彭曉彤罹患自宮頸癌經歷近30次化療相當痛苦，一度想放棄，是因為一雙子女才撐下來。(中時資料照片)

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中時電子報

近來《麻辣鮮師》拍攝電影版，當年班底也再度成為討論焦點，其中，2003年飾演「葉小彤」一角出道並打開知名度的女星彭曉彤，5年前嫁做人婦，婚後育有一子一女，沒想到一家4口幸福生活被癌症打亂，她被診斷出子宮頸癌，日前才終於熬過28次化療、10次放療，然治療後竟留下嚴重後果，彭曉彤有著「神經病變」嚴重後遺症。

據《蘋果》報導，彭曉彤罹患子宮頸癌，奉勸女性一定要定期去做抹片檢查，因為她是在2005年抹片時發現病變，本以為處理後就沒事，之後未再定期做抹片檢查，直到去年6月因不正常出血就醫，二次抹片並檢查，竟發現3公分大的惡性腫瘤，被判定是子宮頸癌一期，聽從建議摘除了子宮、卵巢，並接受化療。

然彭曉彤坦言自己一度想放棄，要不是看在一雙兒女年幼又很黏媽媽，才強撐下來，但後遺症嚴重，不僅神經病變導致她站超過20分鐘就會手腳極麻，體力也很差，不僅無法好好帶孩子，連原本要出席新戲記者會，也因為身體狀況而缺席，同時化療也導致掉髮，彭曉彤樂觀乾脆剃光頭改戴假髮，種種辛苦，所幸有家人體諒跟支持。

而談到同為《麻辣》班底的乾德門過世，彭曉彤表示沒機會跟乾爸對到戲，反倒因為去探爸爸彭大衛的班而認識乾爸，回憶對方總是笑笑的，如今他過世，讓彭曉彤更覺得不捨，表示自己罹癌身體狀況甚差但都撐過來了，感嘆同樣罹癌的乾爸卻沒能熬過這關，而至於未來演藝規畫，彭曉彤不想放棄演戲，笑稱必須得先瘦身成功才行。

(中時電子報)

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