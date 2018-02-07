2018年02月07日 12:58 中時電子報 綜合報導

金海灣紅樹林生態休閒度假旅遊區是中國極富濱海濕地風情和漁家文化內涵的黃金景點，雖然台北淡水也有紅樹林，但是沒有北海那麼”碩大無朋”，這一片”汪洋”的生態景觀，對台灣觀光客而言，著實震撼。

北海紅樹林位於北海市區東南方約15公里處，與素有"天下第一灘"之稱的國家4A級景區北海銀灘一脈相連。 整個景區面積約20平方公里，由紅樹林觀光帶、金灘和主園區三部份構成。區內擁有一片2000多畝的海上"森林衛士"--紅樹林，百種鳥類、昆蟲、貝類、魚、蝦、蟹等生物在此繁衍棲息，是中國罕見的海洋生物多樣性保護區。在這裏可欣賞群鶩飛天，藍天碧海，紅日白沙的詩意畫卷，詩人王勃的"落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。"千古名句在這裏可得到驗證。

趕海。圖片來源：旺旺中時文化傳媒

金海灣沙地平坦、陽光充足、降雨充沛，非常適宜紅樹林的生長。紅樹林是一種特有的木本胎生植物，紅樹胎生的方式非常特殊。紅樹種子成熟以後不掉落，而是在母樹上發芽，向下伸展出幼根，將胎根暴長成莖，上端生出兩片葉子，變成一棵幼樹。幼樹一旦長成，便自行從母樹上脫落。由於莖和根較重，幼樹便垂直下墜，幼根很好地插入海灘泥中，繼續獨立地生長，一至二年後便可長成一株小灌木，台灣人稱之為”水筆仔”，像筆一樣、筆直落下而生長，這樣的形容也頗傳神。

堅強的“海岸衛士”/圖片來源：旺旺中時文化傳媒

從種子成熟到完全成材，紅樹的這一系列創造生命的過程，完全可以和哺乳動物生養後代的行為相比。適應海水，胎生幼樹，紅樹的這兩種特性是植物中獨一無二的，所以它受到世界許多國家科學家和民眾的高度重視。此外，紅樹林還有個奇特的功能，它的根、葉可以濾去使植物死亡的鹹水，因而是惟一能生長於熱帶地區沿海灘泥和海水中的綠色灌木。

紅樹林的嫩芽/圖片來源：旺旺中時文化傳媒

不要小看這並不高大的紅樹，每年颱風來襲時，靠的就是這些紅樹堅強的根來抵擋風浪，所以它們也被成為“海岸衛士”，守護著我們陸上的美麗家園。景區內密密匝匝的紅樹林，宛如綠色仙女，飄逸瀟灑，在淺綠色的海水中沐浴。漲潮時，只看到她部分婀娜的樹冠，饒有"猶抱琵琶半遮面"的情趣;退潮時，她那帶有海泥芬芳的樹幹含羞姍姍地露出海面，好一幅"千呼萬喚始出來"的畫面！

(中時電子報)