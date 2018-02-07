誤差3米內！短柄斧智慧炸彈 年內空載試射

2018年02月07日 12:56 中時電子報 蔡萱

去年在杜拜航展亮相的精確打擊炸彈「短柄斧」（Hatchet），不緊威力強大還號稱在使用軍用GPS制導時誤差在3公尺以內，引起各國軍方的關注。這款在經過不同的地面發射載台試射後，其研發商軌道科學公司（Orbital ATK）打算在今年年底前進行空中載具試射，可望在這幾年內使用於戰場上。

軌道科學公司公關經理克魯爾（Jarrod Krull）除了透露將在年底進行空載測試外，也表示「這款炸彈不只適用於無人機，也可透過小型飛機或是直升機使用，也可以讓戰機搭載更多彈藥」。

「短柄斧」具有衛星（GPS/INS）中途導引、半主動雷射導引以及紅外線導引等多重感測器與導引方式，可針對單獨或不同目標，進行整合提高命中率。且如克魯爾所說，「這款炸彈不需要從任何東西發射」，「短柄斧」有不需要大部分飛彈所需推進部的優勢。

另外，這款炸彈的另一大優勢在於，「短柄斧」的尾部內安裝了GPS制導組件，以及頭部的探測器和彈身的電子設備，讓它在使用軍用GPS制導時命中精度達1-3公尺，也可讓炸彈所產生的碎片與爆炸效果誤傷平民的可能降到最低。不過目前軌道科學公司還不打算讓這款炸彈具有人工智慧。

不同於對付強化建築物或大型地下掩體使用「聯合直攻彈藥」或地獄火飛彈，短柄斧是針對特定或狹小地區的攻擊目標，而且僅重2.7公斤的短柄斧其實具有龐大的致命效果，有相當於227公斤炸彈。克魯爾也表示未來也不排除採用短柄斧的技術，開發更大型的類似武器。

「短柄斧」兼具低廉的價格與輕巧的重量，對各國軍方來說，它不僅是一款較容易負擔得起，且方便大規模裝備、消耗的武器，完全顛覆了傳統精確制導武器高價和重視質量的定位。以現在測試的成果來看，可望在未來數年內應用於戰場上。

(中時電子報)