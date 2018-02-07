豐原戶所送春聯版畫 新住民體驗春節花藝

2018年02月07日 13:11 中時 王文吉

書法名家獲豐原戶政事務所邀請，到場揮毫寫春聯。（王文吉攝）

「陽光烏克麗麗樂團」到場演奏，成員皆為就讀中、小學的新台灣之子。（王文吉攝）

民眾體驗絹印版畫DIY。（王文吉攝）

民眾體驗絹印版畫DIY。（王文吉攝）

陳姓婦人帶兒子來索取絹印版畫，上頭印有印有大大的福字，相當喜氣。（王文吉攝）

台中市民政局長周永鴻體驗製作新春版畫。（王文吉攝）

絹印版畫應景設計「福」字及喜氣圖案。（王文吉攝）

版畫大師鍾萬福（左一）、曾雪梅（右二）設計「福」字及狗年生肖版畫，供民眾DIY索取。（王文吉攝）

迎接農曆新年，豐原區戶政事務所7日舉辦「花開迎新福旺來名家揮毫送春聯、版印年畫DIY」活動，邀請名師揮毫送春聯，另有版畫大師鍾萬福、曾雪梅賢伉儷現印年畫，許多民眾爭相索取，台中市民政局長周永鴻也到場與新台灣之子組成的「陽光烏克麗麗樂團」同樂，並學新住民講越南、柬埔寨的新年快樂，氣氛歡樂。

鍾萬福事先將畫好的圖案，臨摹在木板上，再把圖形刻出，最後塗上油墨轉印。他表示，傳統版畫多以神明、佛像為主，為華人特有的民間藝術。陳姓婦人帶兒子來索取，她表示，第一次看到絹印版畫，覺得很新奇，印有大大的福字，將貼在門口，相信會迎來整年福氣。

活動邀請「陽光烏克麗麗樂團」到場演奏，成員皆為就讀中、小學的新台灣之子，周永鴻也上台跳抖肩舞互動。他表示，目前國內新住民第一代超過50萬人，第二代也突破35萬人，為台灣第5大族群，邀請他們來體驗過年習俗，在多元而包容的社會下，創造更豐富的文化。

移民署台中市第二服務站舉辦「花開富貴迎新春」特別活動，特地聘請素有「花之妙手」之稱的劉寶清老師，準備年節常見的花卉，如銀柳、火鶴、蝴蝶蘭等，說明這些花卉有迎新納福的涵義，並指導新住民朋友製做環保花器，體驗台灣傳統新年的花藝文化。

台中市第二服務站主任紀志憬表示，去年舉辦揮毫寫春聯活動，獲得熱烈迴響，今年搭配花博的主題，讓新住民朋友在體驗新年的花卉文化之餘， 也能感受到溫暖且濃厚的人情味。

(中時)