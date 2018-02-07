璀璨如星 千岛相依—星島湖

2018年02月07日 13:07 中時電子報 綜合報導

星島湖在起名的時候曾想叫做“千島湖”，因為整個湖有一千多個小島，為避免與杭州千島湖重名，故而選擇了“星島湖”這個名字。站在高處俯瞰，陽光灑在水面上波光點點，大大小小1026個島嶼宛如一顆顆璀璨的星星撒落在方圓600平方公里的綠水碧波上，星島湖也因此而得名。

星島湖位於北海合浦縣西北部24公里處的洪潮江水庫，距離北海市區50公里，約1小時的車程。冬暖夏涼，湖面寬闊，水道幽深，峰迴水轉，四面青山環繞，星羅棋布的島嶼依偎相望，湖水清澈湛藍，湖光山色，綠蔭蒼翠，漫山花果，鳥語花香，百花爭妍，這裏水依島，山繞水，水在林中流，山在林中長，湖、島、山共存，山、島、水媲美，湖心水下占將軍墳依稀。掩映於湖光山色的"水滸城"獨具魅力，倘佯其間，讓人引發思古之幽情。

宛若梁山上的好漢/圖片來源：旺旺中時文化傳媒

已經開發的小島一共有兩處，這裡也曾是“水滸傳”的外景拍攝地。在這裏我們隨處可見電視劇中那些精彩壯觀的拍攝場景：氣勢宏大的水泊梁山山寨，經歷十多年風吹日曬卻依然堅固完好的忠義堂，栩栩如生、形態各異的108好漢雕塑群，還有斷金廳、文殊院、後寨、跑馬道、水寨三關……讓你親身感觸到當年《水滸傳》那規模龐大、盪氣迴腸的拍攝現場。

梁山好漢群塑/圖片來源：旺旺中時文化傳媒

梁山門/圖片來源：旺旺中時文化傳媒

曾經的湧金門下血流成河，刀槍人馬聲響徹山澗。如今這座古老的城門映襯著斜暉脈脈、碧水悠悠。走在青石板鋪就的蘇杭水街上，兩側是仿製宋朝年間的建築，聲控的人偶道具再現了當年電視劇中的熱鬧場面。在這裏你會遇到潘金蓮、武大郎、西門慶、王婆、武松……還可以品嘗到武大郎的燒餅和孫二娘的包子。

除了秀麗的景色之外，你也可以在這裡選擇一處農家樂，品嘗一下道地農家菜的美味。星島湖的胖頭魚十分肥美，而且烹調多樣，錯過就白來了。還有農家散養的土雞，不僅味道鮮美，還讓你吃的放心。

觀美景、吃美食、享受美好時光，盡在星島湖……

星島湖交通：早上6點到22點（十五分鐘一班）：

北海汽車總站：北海--合浦

北海客運中心：北海--合浦

北海二運汽車站：北海--合浦。

到達合浦客運中心乘坐10路公車（7：30--17：00），終點站星島湖旅遊風景區

票價：138元/人（含船票）

(中時電子報)