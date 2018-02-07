響應花蓮大地震救災 台電提供災戶電費減免

2018年02月07日 13:21 工商 陳鷖人

昨（6）日台灣發生芮氏規模6.0地震，花蓮最大震度7級，造成死傷災情傳出，台電今表示，為協助受災民眾，將比照兩年前台南強震給予受災戶電費減免，對房屋毀損的受災戶、收容中心等實施五大電費減免措施。

台電表示，針對花蓮地震，除緊急動員搶修，為協助受災民眾，將針對受災用戶提供用電減免措施，包括：一、今年1至4月電費免收；二、去年已經寄出的電費單，若尚未繳交者暫緩執行催繳及停電作業；逾期繳費者，今年6月底前繳清者免計遲付費用。三、受災戶自行重建者，申請用電免收線路補助費；申請恢復供電，免收復電費及新建補助費。四、受災戶停用期間免收底度費（基本度數一期40度）；五、收容中心因收容任務導致用電增加部分免收。

台電指出，此次地震約1900戶曾受停電影響，截至今日中午12時，已復電1700餘戶，仍有約113戶停電中，其中大樓倒塌91戶，其餘22戶停電均位於為倒塌大樓附近。

台電表示，將在不影響救災、且兼顧搶修同仁安全前提下，努力搶修、為民眾復電。

此次花蓮大地震共造成統帥飯店在內，4棟建築物傾斜及倒塌，截至目前為止，造成死亡4人，受傷225人，收容477人，失聯145人。

經濟部中小企業處也提醒受災企業，可運用「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等貸款方案。持有受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具受災證明或經銀行調查屬實的中小企業，可向各往來銀行提出申請。

中企處表示，擔保品不足者，得依中小企業信保基金保證相關規定，送請信保基金提供最高9成信用保證，並得免計收保證手續費。如行政院有發布災區公報，位於該災區獲貸此二項貸款中小企業，另提供週轉金最長1年、資本性最長3年利息補貼。

(工商)