餘震不斷民眾意識提高 momo購物網逃難商品賣至缺貨

2018年02月07日 13:20 中時 石欣蒨

momo購物網 PUSH! 地震防關用品組合式多功能救災鏟子戶外活動鏟，市價3360元，特價1680元。（momo購物網提供）

momo購物網 DigiMax UP-432 「地震魚」多功能地震警報器，市價2480元，特價1280元。（momo購物網提供）

從前幾日開始的地震，到昨晚凌晨花蓮縣芮氏規模6.0強震，以及陸續而來的餘震，讓不少民眾提高了災害危機意識，網路上也流傳準備「地震包」、「逃難包」的教學，momo購物網就發現這2月以來救難相關商品關鍵字的搜尋就有近5倍成長，前5名關鍵字分別為救難包、急救包、哨子、手電筒及電池，在銷售量方面亦明顯翻倍成長，尤其自昨晚以後，像是戶外救難毯、居家救難包、哨子、防災頭套等都已賣至缺貨。

而網民也瘋搜的「地震包」、「逃難包」等，目前在momo購物網就有販售類似商品，像是「地震防災組合式多功能救災鏟子」，結合鏟鋤頭、刀、鋸子、打火棒撞擊等16大功能、「6合1多功能緊急救難逃生錘」、「多功能地震：報器」可及時警報，也可提供手機充電源與照明、「折疊式防災帽」等，還有「震定貼」預防家具位移、傾斜、搖晃。

而momo購物網就與民眾分享防範於未然，民眾平日可準備家中每人一個逃難包，並置於家門口方便拿取之處；地震發生的第一時間應就地採取掩蔽措施，並將大門打開，關閉電源總開關和瓦斯開關，待地震停下來應前往空曠處避難，並隨時留意地震後續資訊，以確保安全。

(中時)