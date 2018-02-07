受性醜聞拖累 「賭城之父」永利辭去集團CEO職務

2018年02月07日 13:28 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞報導，素有「拉斯維加斯之父」之稱、永利渡假村（Wynn Resorts）集團擁有人史提芬·永利（Steve Wynn），受到性騷擾醜聞拖累，於今日宣布辭去集團執行長（CEO）職務，期望能讓此一嚴重公關危機設下停損點。永利集團未來將由現任主席馬多克斯（Matt Maddox）接掌執行長一職，管理這個分別在擁有澳門與拉斯維加斯豪華賭場的大集團。

Steve Wynn steps down as CEO of Wynn Resorts

這名賭場鉅子於上月遭《華爾街日報》（Wall Street Journal）踢爆，多年來有超過十多名現職和前任女員工，被迫與史蒂芬發生性關係或是遭到性騷擾，而公司為避免醜聞外流，花費750萬美元（約2.19億台幣）私下和解，意圖讓此事就此解決。但對此爆料，永利本人嚴正否認，並認為外界對此事太快下定論，他認為，在這種社會環境氛圍下，他無法再有效做好執行長的職務。公司對此也是三緘其口，只表示已成立特別委員會深入調查中。

賭場大亨永利（圖右）是美國總統川普（圖左）重要支持者之一。（圖/路透社）

現年76歲的史提芬·永利，出生於康乃狄克州的紐黑文市（New Haven, Connecticut）。就讀私立賓州大學（University of Pennsylvania），獲得英語文學學士；本欲赴耶魯法學院（Yale Law School）進修的他，因為父親心臟病發、只能放棄獎學金名額，接掌家族生意。他是早期投資拉斯維加斯的名人之一，1980年代末期開幕的夢幻金殿飯店（Mirage）是其代表作。該飯店於2000年以66億美元（約1,928億台幣）賣給美高梅集團（MGM Grand Inc.），讓永利進帳豐厚。

美國賭場大亨永利（圖左），與妻子安德烈雅（圖中央）、兒子尼可（圖右）出席賭城活動。（圖/路透社）

永利的身價於2004年突破億萬大關，以13億美元（約379.8億台幣）擠身富豪之列。2005年豪華的永利拉斯維加斯飯店（Wynn Las Vegas）開幕；同時在「蘭桂坊之父」盛智文（Allan Zeman）協助下，取得澳門特區的博彩特許執照，並取得一塊土地，投資12億美元（約350.5億台幣）打造永利澳門渡假村（Wynn Macau），於2006年開幕。同年永利在佳士得拍賣會上，以7,852萬港幣（約2.93億台幣）、創紀錄的成交價，買下明代洪武釉裡紅纏枝牡丹紋玉壺春瓶，轉贈澳門博物館作為藏品之一。

(中時電子報)