學者：先前群震誘發米崙斷層 引起昨晚強震

2018年02月07日 13:32 中時 廖德修

昨晚花蓮強震的禍首在哪？中央大學地球科學系教授馬國鳳表示，不排除是先前兩大板塊碰撞，破碎帶產生的中型群震誘發米崙斷層所引起；這條斷層長度約6.4公里，就在花蓮市下方，才會釀成重大災情，並成為這波群震的主震。事實上，1951年米崙斷層也曾發生過2次芮氏規模7.5的強震，只是花蓮較偏遠未受關注。

馬國鳳說，除了米崙斷層，往南延伸有花東縱谷斷層，往北則為琉球海溝，均屬於菲律賓海板塊隱沒帶前緣破碎區；未來是否產生更強的地震還需觀察，只能說不排除任何可能性。

2015年馬國鳳的研究團隊曾發表《台灣地震危害潛勢圖》，當時預測台灣西南部及花蓮地震潛在機率很高；結果2016年台南維冠大樓倒塌，這次花蓮數幢大樓傾倒。因此她強調，未來不僅工程耐震強度要落實，相關法規也要修正，還有加強防災演練。這些都做好可能需要數年、甚至10年，對於已經發生的地震已來不及，但只要跨出第一步，下次地震來臨時就有幫助。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤也覺得，昨晚的強震是由米崙斷層所引起，而規模6.0的地震已把米崙斷層破碎帶的能量釋放掉大部分，未來在這條斷層所發生的餘震會逐漸減少、減輕。一般來說，斷層破裂範圍愈大，愈有可能發生大規模地震，反觀米崙斷層範圍並不大，未來應該不會發生更大的地震了。

台大地質學系教授吳思逸則認為，昨天是兩大板塊碰撞後菲律賓海板塊隱沒，在破碎帶上方發生地震的結果，是否因而誘發米崙斷層才導致強震，雖然受損的建築物大都在斷層附近，其實還是有點距離，他認為還要再經過研究才能確認，這點與氣象局的看法比較接近。

至於這波花蓮群震的範圍到哪裡？吳思逸認為，大致上就在菲律賓海板塊前緣，往南到米崙斷層、花東縱谷斷層，往北可延伸至琉球海溝，應該不會擴大到台灣其他地區。

(中時)