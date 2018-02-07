特色小鎮孵化「地球文明」 諾貝爾專家共尋未來發展

2018年02月07日 13:39 中時電子報 綜合報導

由全球新型城鎮化巨頭、華人商業領袖，金誠集團創始人韋杰倡議發起的2018地球文明會國際高峰論壇於廈門國際會議中心圓滿閉幕。

此次高峰論壇為期兩天，以「文明交融，和合共進」和「地球生態與文明關係」為議題，韋杰與2014年諾貝爾生理學獎或醫學獎獲得者愛德華•莫索爾、2011年諾貝爾經濟學獎獲得者托馬斯•薩金特等覆蓋物理、化學、經濟、生理學等行業的多位諾貝爾獎獲得者，以及國內外各行各業的專家、頂尖智庫匯聚一堂，在不同文化背景、專業領域、研究思路之下碰撞觀點，深入探討地球意志的傳承，文明的融合以及未來的地球生態與文明關係。

地球文明會國際高峰論壇，齊聚百名專家媒體共同參與。（主辦單位提供）

兩輪對話：聚焦地球生態與人類文明

人類對任何一個領域的探索研究，最終都是為了平衡地球生態文明，讓人類社會健康穩定地可持續發展。地球上有各種各樣物種和資源，經歷了300年的工業文明，給我們生活帶來巨大的便利，也創造了巨大的物資財富。韋杰表示，「站在今天的角度，經濟需要更大的動能，而人類的內在需求又到了一個轉折點的階段，人類需要一把打開經濟發展的新鑰匙，滿足自身對於現代城市生活公共資源的渴求程度。」

對於如何處理市場經濟和計劃經濟的平衡性，處理公共資源配置的問題，不管是經濟學家還是其他領域都有各自答案，學術上有答案，各國實踐也給出不同答案。在此次論壇現場，2011年諾貝爾經濟學獎獲得者托馬斯•薩金特給出了見解，「我們的商業、企業還有全球政府，在通過創新性的方式，合作的方式，解決公共資源配置，為公共利益服務。」這正如金誠的全球新型城鎮化業務，通過公司、政府和企業合作的方式，為城鎮化建設提供了一種全新的模式。以金誠特色小鎮為核心產品，融合「PPP+產業化+金融化」的小鎮投資、建設、運營，截至目前，金誠在全國範圍內的特色小鎮項目達59個，政府項目簽約量超5700億人民幣。金誠的新型城鎮化業務，已是全國PPP特色小鎮的最大範本。

在1月23日的「文明交融，和合共進」議題探討中，2014年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者愛德華.莫索爾呼籲，人類命運休戚與共，需要全球攜手合作，各領域的專家共同完成。作為國際著名心理學家、神經科學家，他希望將世界最前沿的醫療技術移植到中國。這一目標也是韋杰所期望的，並已付諸行動。據瞭解，目前，金誠已與美國MD安德森安正中心、英國健康聯盟UHC、日本京都府里醫科大學附屬病院和奈良Grand Soul等世界各地頂級醫療集團和機構建立了戰略合作夥伴關係，國際資源優勢明顯。就在去年，金誠集團與浙江省湖州市吳興區政府已簽訂關於金誠國際醫院項目的合作協議，讓中國的患者不出國門就能享受到國際先進的醫療技術和服務。

對待「未來的地球生態與文明關係」議題，與會專家還紛紛表示，人類建造文明之前要瞭解我們面臨什麼樣的問題，比如貧窮、不平等，地球資源有限，人類過度使用、消費地球資源、氣候變化等問題。著名經濟學家、國家教育咨詢委員會委員、國務院資深參事、第九、第十屆全國政協常委任玉嶺表示，「由於工業的發展，汽車的增加，能源的大量消耗，造成氣候變暖，雨量分配不均衡，給自然環境、人類生活和農業生產等都帶來了災難。」對此中國提出美麗中國建設，樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念，把生態文明建設放在突出地位，融入經濟、政治、文化、社會建設各方面和全過程，把「藍天、綠水」作為一個大工程進行推進。而打造美麗中國，從著力建設發展美麗特色小鎮，是一個正確的選擇。金誠特色小鎮的建設發展正是順應了地球意志，平衡地球生態文明和人類社會發展的需求。

圓桌會議，深入研討科研成果應用於城鎮發展可行性。（主辦單位提供）

三大戰略：孵化和推廣成熟科研成果

1月23日—24日，為期兩天的論壇活動中，2014年的諾貝爾物理學獎獲得者中村修二、2013年諾貝爾化學獎獲得者亞利耶•瓦謝爾 、2012年諾貝爾經濟學獎獲得者阿爾文•羅斯、2011年諾貝爾經濟學獎獲得者托馬斯•薩金特、麻省理工學院計算機科學與人工智能實驗室主任丹妮拉•魯斯、美國斯坦福大學頂尖人工智能專家傑瑞•卡普蘭等，也分別從物理學、化學、經濟，以及人工智能領域，和與會嘉賓分享了世界最前沿的行業技術和觀點。

正如韋杰所說，地球文明會成立的初衷和目的，是希望運用全球優質資源，更好地融合東西方文化、科技、金融等領域，引進先進技術、產業和商業模式，發展全生態城市系統，讓人類生活更加美好。

作為全球新型城鎮化巨頭，金誠也將這些理念運用到了特色小鎮的建設中。憑借「地球文明會」活動平台，金誠將實施三大戰略：一是發起地球文明會匯聚國內外高端智力；二是為科研成員學科項目研究提供實驗基地與資金支持；三是將科研成果反哺特色小鎮建設。為此，金誠集團啓動了「地球文明基金」。

發起人韋杰表示地球文明基金，將促進文明全面進步（主辦單位提供）

韋杰介紹，在未來兩年中，金誠將投入100億人民幣，將「地球文明會、科研專家、金誠特色小鎮「三者融匯貫通，從而形成強大的閉環模式，為文化、人工智能、生態工業等領域的頂尖專家學者，以及物理學、化學、生理學等行業的諾貝爾獎獲得者，提供各學科項目研究、實驗基地，以及專項資金支持，強化科研成果轉化，而這些科研成果，也將被廣泛應用於金誠59個特色小鎮。

未來，科研成果將在金誠特色小鎮的實際應用過程中，容錯、迭代，進而將成熟成果推廣至全球，在每一座城市普及，讓每一個人平等享受到科技發展帶來的變化，促進地球文明全面進步。

2018地球文明會國際高峰論壇已圓滿落幕，此次成功舉辦將推動更強大地球文明形態的形成，預見人類未來的發展，從而構建人類命運共同體，助推全球新型城鎮化建設，開啓地球1.0紀元。未來，我們堅信，依託地球文明會這個平台，人們將有足夠的機會進行跨越國界、跨學科、跨語言的交流並促進世界的共同發展，將很快給世界帶來驚喜。

(中時電子報)