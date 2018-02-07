傳承信仰 南天府為兒童量身推出搏杯比賽

2018年02月07日 13:44 中時 曹婷婷

南天府將於大年初九當天，舉行「薪火相傳天官賜福平安金」搏杯比賽。(曹婷婷攝)

南天府將於大年初九當天，舉行「薪火相傳天官賜福平安金」搏杯比賽。(曹婷婷攝)

信仰需要傳承！主祀南天文衡聖帝的台南市東區南天府從36年前舉行元宵節慶典與點燈祈福活動，一路參與的信眾多已為人父母、當阿公阿嬤，信仰一棒接一棒傳承，廟方特別為小娃兒量身設計兒童搏杯比賽，大年初九當天，舉行「薪火相傳天官賜福平安金」搏杯比賽，參加者須為小學與學齡前幼兒（滿2歲），獲得最多聖杯的每組前6名兒童，都可獲得1包660元平安金紅包。

東區裕農里長陳良濱表示，宗教文化具有撫慰人心的意義，南天府從1983年前開始辦元宵節慶典，1998年起擴大舉行點燈祈福，已經成為台南特有的宗教文化活動，去年農曆年節首辦幼兒搏杯比賽，獲得好評迴響，今年決定擴大舉辦，希望下一代主人翁能多參與、了解南天府的宗教信仰活動。

主委王健源說，活動分成小學學齡組與幼兒學齡前組，兩組學童將於大年初九天公生（國曆2月24日）下午3時在南天府3樓舉行「薪火相傳天官賜福平安金」搏杯比賽，歡迎設籍台南市的小學兒童與學齡前幼兒報名。

廟方從大年初一（2月16日）起廟方受理現場報名，家長可到南天府（裕豐街214巷25號）代孩子報名，報名期間到大年初八，但受限場地，以66戶額滿為止，廟方會排定候補兒童，以遞補當天未到場搏杯的兒童。

大年初九活動當天下午2時30分，請家長帶參加的孩子到南天府報到、領取號碼牌，進行分組搏杯，第1輪只要搏得1聖杯可晉級第2輪；第2輪搏得2聖杯可晉級第3輪，第3輪決賽未搏得前6名，可獲得66元平安金，搏得最多聖杯的前6名，均可獲得天官賜福平安金660元紅包，未晉級兒童也有參加獎。

(中時)