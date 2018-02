2018年02月07日 13:48 中時電子報 蘇士亨

藝人倪安東與管罄婚外情曝光,讓老婆VIVI憤而提告求償,沒想到談判過程中,竟得知他還偷吃「女神級」藝人及女主播,而妻子和「女神級」藝人的對話內容,也全部都跟著曝光。

根據《鏡周刊》報導,倪安東外遇被抓包後,與妻子VIVI談判,當時妻子要求倪安東與「女神級」藝人聯絡,倪安東便以微信傳訊息給對方:「My wife knows everything about us.」(我老婆知道我們所有的事),該女藝人立即回覆「Oh my god.」,接著VIVI便接過手機改打中文交談,並表達想與對方談一談,但該女藝人表示不同意,並強調「以後不會再見面」。

雖然VIVI再三要求能當面好好聊聊,但該女藝人已快要結婚為由婉拒,但卻不知對話紀錄已遭VIVI複製留存,也在談判過程中祕密錄音,正式向法院提告。

