5星級的擔仔麵！台南擔仔麵台中店的經典招牌

台南擔仔麵台中店顧問廖春安說，這碗以60年歷史火候煮出來的擔仔麵，是很多客人的最愛。（盧金足攝）

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每一碗擔仔麵都是主廚現點現作。（盧金足攝）
台南擔仔麵台中店的擔仔麵，Q彈麵條，淋上數十年來飄香不斷的美味肉燥，配上肥美鮮蝦，成為五星級的擔仔麵。（盧金足攝）
台南擔仔麵台中店以頂級料理聞名，擔仔麵也是滿桌美食的亮點。（盧金足攝）

到頂級海鮮料理餐廳吃「擔仔麵」？對，你沒聽錯！台南擔仔麵台中店有一道壓軸的亮點「擔仔麵」，在吃完豪華大餐後，品嘗台灣道地傳統的巷弄美味「擔仔麵」，Q彈的麵條，淋上數十年來飄香不斷的美味肉燥，簡單而濃郁的味道，讓很多人重溫家鄉味的回憶。

台南擔仔麵台中店顧問廖春安表示，台南擔仔麵創立於1958年台北華西街，至今已經有一甲子，主要經營高級海鮮料理餐廳，有歐式皇家頂級古典優雅的裝潢，英、法百年銀器、餐具品牌及奧地利水晶燈，提供高級活海鮮料理及道地台式經典小吃，1993年到台中市拓展美食版圖，也帶起台式海鮮美食風潮。

台南擔仔麵從台灣特有的路邊攤起家，最拿手的擔仔麵，濃郁高湯是整碗擔仔麵的精華，加上入口即化的獨家經典美味肉燥，及擔仔麵必備的豆芽菜，還有一尾鮮甜蝦子，煮出豪華版的擔仔麵，主廚手握麵勺快速甩乾煮麵的湯水，Q彈的麵條加入高湯後，吸飽高湯的麵條，湯汁不油膩，讓人吃了一碗還意猶未盡。

「料理製作過程不添加任何有害化學物質」，台南擔仔麵主廚表示，所有過程一律採手工製作，不怕手續繁複，不厭其煩，不偷工減料，一道道海鮮美食上桌，大快朵?，很多人對「擔仔麵」情有獨鍾，吃完這碗擔仔麵才覺得心滿意足。

(中時)

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