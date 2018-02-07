迎接春節 異業結合搶宅經濟商機

2018年02月07日 13:46 中時 盧金足

迎接農曆春節，富宇建設為社區住戶年菜教學、春聯揮毫，還DIY新春居家布置。（盧金足攝）

看準宅經濟商機，建商紛紛打出在家享受飯店級的吃喝玩樂

，請出5星級飯店大廚到社區辦外燴，還規畫手作課程，配合年底台中世界花博會登場，運用燃燒煤碳產生的飛灰，打造「愛地球、開運盆栽」，創意春聯等創意課程，發揮想像力

，為年節居家布置增添喜氣。

沅林建設董事長林炫佑說，迎接春節來臨，「沅林好樣」特別融入環保概念，運用燃燒煤碳後產生的飛灰，限量打造「

愛地球，開運盆栽」分送住戶，家家戶戶加入綠美化行列，淨化空氣美化環境，讓住戶感受春節喜慶氣氛。

宅經濟夯！「沅林好樣」與裕元花園酒店合作，請出5星級飯店大廚到社區辦桌，帶動周遭社區型服務，預約飯店主廚到宅展現廚藝，以異業結合，發揮區域資源共享效益。

富宇建設為住戶辦「團團幸福毛線花圈」、「圓圓滿滿積木元寶盒」及「花藝饗宴」等手作活動，豪宅社區還有大師揮毫創意春聯，炒熱新春氣氛，為年節居家布置增添喜氣。

富宇建設協理周燕槿表示，大人和小孩歡迎的積木元寶盒，最搶手新春活動，按圖施工完成基本元寶造型，親子同台競技拚速度，元寶盒還可堆疊及改造，秀出許願樹、海軍船錨

、金字塔等創意十足造型，貼上手寫春聯，就是兼具童趣與實用性的創意擺飾。

(中時)