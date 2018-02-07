冤案？ 女教師命案大逆轉 最高法院裁准再審並釋放二嫌

2018年02月07日 14:16 中時 林偉信

發生在16年前的后豐大橋陳姓女教師命案，死者男友王淇政、其友人洪世緯被控殺人，遭判刑15年、12年6月定讞入獄，王等人多次聲請再審被駁回後抗告，最高法院創下司法首例，認定關鍵證人的證詞足以動搖有罪判決因此裁准再審，並裁定停止執行，讓王、洪立即出獄。

2002年12月7日凌晨1點多陳女在后豐大橋墜橋身亡，檢方原認定陳女為自殺予以王、洪2人不起訴處分，事後死者家屬聲請再議，檢方後來找到一名目擊證人，該證人自稱當時在案發地點50公尺遠的地方釣魚，目擊案發經過是殺人案而非自殺案件。

證人指稱，看見王淇政從後面抱住陳女，洪世緯將陳女的腳抬高，作勢往橋下丟，證人還聽到王男說「如果要分手，就要讓妳死，繼續交往的話，就把妳放下來」。 檢方因此將王、洪起訴，2人也被判刑確定入獄。

2012年監委馬以工、李復甸和余騰芳完成調查，指稱本案偵審過程中有多處「違背常理、離譜至極」的重大疏失，懷疑被法院以共同殺人罪判刑定讞的被告洪、王恐遭受冤屈，籲請法務部責成相關單位提起再審或非常上訴，還洪男清白。

洪、王的律師聲請再審，但台中高分院認為根據法醫鑑定報告，死者為頭下腳上垂直墜橋，無從認定死者為自殺，而目擊證人經測謊鑑定，發現並無說謊反應因此駁回再審，洪、王不服提抗告，最高法院史無前例沒有撤銷發回更審，反而是自為裁准再審。

(中時)