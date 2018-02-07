花蓮地震 公路總局公布最新路況

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昨夜花蓮地震，公路總局公布目前路況最新消息，蘇花公路已經於今凌晨3時55分恢復正常通行。台8線中橫公路已於今天11時開放乙類大客車以下車種行駛，下午5時實施預警性封路，預定2月8日上午8點恢復正常通車。台11線花蓮大橋於今上午10時10分開放南下橋梁小型車單線雙向戒護管制通行，預定下午3時前開放南下線各車種雙向通行。

至於停短駛公路客運路線，豐原客運【6506】豐原梨山，因台14甲21K（翠峰）至41K（大禹嶺）路段路面結冰無法通行。豐原往梨山，於埔里折返；梨山往豐原，於大禹嶺折返。鼎東客運【8119】台東-成功-花蓮新站，因花蓮大橋封閉，路線縮短為台東-靜埔，待橋樑恢復通車再視情況恢復行駛。

花蓮客運路線因受地震影響，【1126】花蓮新站-洛韶、【1133】花蓮-天祥、【1141】花蓮-台中(梨山)等3條路線班次行駛至太魯閣遊客中心，【1133A】花蓮-天祥(台灣好行太魯閣線)停駛；另因花蓮大橋封閉【1140】花蓮-靜浦、【1145】花蓮火車站-成功、【1127】花蓮火車站-成功-台東等3條路線往程班次全日停駛（1140返程05:30班次、1145返程06:00、07:30、09:00、10:00班次繞經台11甲線光豐公路返花蓮火車站），其餘班次正常行駛。

(中時)

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