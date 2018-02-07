花蓮樓塌關鍵 土木技師：住商混合或飯店很常見

2018年02月07日 13:58 中時電子報 周鎮宇

花蓮昨(16)日發生強震，造成多處房屋傾斜倒塌，專家點出問題，頭重腳輕是致命傷，加上在花蓮這種頻繁地震的地區，每當遇到地震就因請專業人士來做檢查強化，政府方面也應該做好指導，避免憾事一再發生。

新北巿土木技師公會理事長余烈指出，其實這次的花蓮雲門翠堤大樓與統帥飯店都有頭重腳輕的致命傷，但主因還是在花蓮這種頻繁地震的地方，這些大樓應該要造標準去補強，每遇到一次地震就要重新檢查，這些大樓可能都沒有做到。

余烈表示，年代主要影響耐震係數，大約20年前的房子耐震係數較低，至於結構問題，則無關年代，有些年輕技師經驗不足迎合建商，多半會出現在一些住商混合、飯店等大樓，需要比較氣派的地方，應要挑高，減少梁柱，造成頭重腳輕的情形發生，專業技師合理來說都會去拒絕建商，所以民眾看房子可以自行尋找技師公會，找房子時做更進一步的檢查。

每一次地震過後，余烈強調，都應該找來房屋技師公會，進行評估，針對地震過後的房子的一些毀損做補強，才能夠持續防止地震所遭受的傷害，政府也要在這方面多做提醒。

余烈也指出，早期的房屋耐震係數較低這是事實，所以新的建築物難震係數都有去做上修，所以大家在買房子時，可以多觀察房屋所有權狀，越老當然就越不安全，或是觀察有無被列為都市危險及老舊建築物重建條例|，去了解房屋狀況。

(中時電子報)