崑山科大學生學以致用 為台南山上區保留文化資產

崑山科大志工團隊舉辦「走！來趣山上玩！」小旅行活動，參與者大合照。（教育部提供）

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中時
／台北報導

崑山科大公共關係暨廣告系學生於99年成立S Designer志工團隊，到台南市山上區服務，記錄社區故事、製作電子書、拍攝微電影及設計文創商品，利用文字與影像，與社區居民一起共同努力為山上區保留文化資產。

志工團隊在服務中，發現山上區有許多三級古蹟、特色景點及好吃的食物，都是可以成為台南市吸睛的觀光景點，於是去年首次舉辦「走！來趣山上玩！」小旅行活動，吸引許多外地旅客參加，志工們帶領遊客走訪著名景點及果園，並設計一些小遊戲，讓遊客與當地農民互動，學習到相關知識。

團隊規畫設計「小手拉大手」系列活動，培訓在地學童為導覽員，將學童觀光導覽的行動留下影片紀錄，定期上傳至Youtube頻道；同時也與在地居民合作，整理山上區的故事及景點，製作成觀光旅遊懶人包，並經營山上數位機會中心社區報、Facebook等，運用他們所學專業，為山上建立完整的行銷系統。

志工們表示因為這次的服務讓他們所學的專長得以發揮，並將書本知識活用到現實環境中，也發現人際間的互動是需要技巧的，團隊更表示未來將繼續秉持初衷，利用資訊科技，將山上的美好紀錄下來。

今年志工團隊結合農業與旅遊作為推廣的重心，幫助社區居民架設農業推廣平臺，定期舉辦食農教育及農特產發表會等活動；團隊也配合山上區即將開幕的水道博物館，規劃一系列美食與旅遊觀光導覽行程，重視食安與喜歡美食的民眾可以多多關注山上區的旅遊訊息。

(中時)

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