統帥受困員工梁書瑋走出來了！周志軒無呼吸心跳送醫搶救中

2018年02月07日 14:30 中時 張妍溱 、 黃世麒 、 許家寧 、中時電子報/ 張國欽 、中時電子報/

統帥大飯店最後一名受困的員工梁書瑋，下午3點多被救出，能夠自己行走，現場響起歡呼聲。(黃世麒攝)

中天新聞 花蓮大震特別報導直播

台中市消防特搜隊挺進災區大樓救援，經消防隊連夜救援，尋獲2名受困員工。（張妍溱翻攝）

搜救犬「鐵雄」進入侷限空間，發現待救者周男呈現ohca現象(呼吸心跳停止)，台中市消防特搜隊員極力搶救。（張妍溱翻攝）

0206強震襲台，位於花蓮市區的統帥飯店瞬間倒塌，3樓以下重壓到土裡，3樓變成1樓，台中市消防局特搜隊漏夜趕到現場救援，終於在7日凌晨先救出1名受困在地下室的飯店員工陳明輝。

接近中午搜救人員用生命探測器，偵測到在櫃台任職大夜班的2名工作人員，37歲周志軒與20歲梁書瑋發出求救訊號，搜救人員把握黃金救援時間，成功與梁書瑋聯絡，他意識清楚，搜救人員正加緊腳步救他脫困。

梁書瑋下午3時許順利脫困，隨即在救援人員攙扶下，自己走上備好的擔架，送到醫院治療，看似未受到重大傷害，意識也相當清楚。

他被救出後表示，地震時在值班，震一下就跑出去，可是差了兩步，「我一直躲在柱子旁邊，後來有聽到救援人員叫我的在聲音。」梁書瑋說。

花蓮強震倒塌的統帥大飯店，受困的工作人員周志軒受困15小時後，被救難人員救出時沒有呼吸心跳，緊急送醫急救。(黃世麒攝)

37歲周志軒則在下午1時28分由搜救犬「鐵雄」進入侷限空間，發現他情況不樂觀，稍早前拉他出來後，疑似無呼吸心跳，送醫搶救中。

(中時)