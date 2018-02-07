花蓮地震 賴清德：撥3億元賑災救災 罹難者發80萬撫卹金

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花蓮0206大地震讓花蓮災情慘重，跟在蔡英文總統腳步之後，行政院長賴清德也在7日下午抵達花蓮勘災，賴清德並宣布將先提供花蓮縣政府3億元作為賑災、救災之用，同時在地震中不幸罹難的民眾，每人將發給死者家屬80萬元撫卹金，重傷者則發給25萬元慰問金。

賴清德在政務委員兼工程會主委吳澤成、立委蕭美琴等人陪同下到多個災區勘災，同時前往緊急收容中心慰問災民，賴清德表示，這起強震已經造成4人死亡、200多人輕重傷的悲劇，此刻是花蓮縣最辛苦的時候，不僅總統深表關心並在第一時間到花蓮縣勘災，行政院也在第一時間完成災害應變中心一級開設，要協助地方一起解決地震發生後所面臨的種種問題。

賴清德說，不同階段有不同的作為，目前的首要之務就是救災，必須要儘速確定還有沒有人需要救援，以及還有多少人困在塌陷的建築裡面，此外，安全保護工作要徹底做好並且要有效率，現在是分秒必爭，再拖下去可能會導致年紀大或者是慢性病患者挺不下去，因此他已要求要盡快提出時間表，讓救災人員展開救災行動，在最短的時間內救出被困民眾。

在賑災及重建方面，賴清德說，行政院在7日上午成立專案小組，由國發會主委、政委陳美伶擔任召集人，行政院將全力協助花蓮縣的賑災及重建工作，同時將先撥出3億元給花蓮縣政府來協助災民。

對於這場震災的罹難者，每名死者家屬將可先拿到80萬元撫卹金，重傷者則發給25萬元慰問金，賴清德同時也呼籲社會上的愛心人士能踴躍捐款，讓花蓮縣政府能運用善款，給予受災民眾更好的照顧；至於災區重建方面，行政院在盤點災情之後，將會運用行政院總預算、花東基金等，來盡快修復受損的公共設施，讓花蓮縣民盡快回到正常生活。

(中時)

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