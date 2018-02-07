花蓮強震 日人不捨吶喊：我要捐錢報恩

警政署連夜調派警力支援花蓮地震災區搶救及交管工作。（中央社）

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中時電子報
/綜合報導
花蓮地震引來大批日本鄉民關切，紛紛留言表達捐錢報恩之意。（翻攝自yahoo japan)

花蓮深夜強震屋倒橋斷，來台觀光客飽受驚嚇。尤其統帥飯店更是日客經常下榻之地，日本交流協會表示，已知有2名日人受傷。日本得知花蓮地震消息，蓮舫、枝野幸男紛在推特表示關切，大批日本鄉民近千則留言吶喊，「我要捐錢」，強烈表達回報台灣捐助311大地震的恩情。

台裔國會議員蓮舫表示，看到台灣地震建築物倒塌，心裡非常擔心，盼望能減小地震帶來的災害。日本立憲民主黨主席枝野幸男則在推特上發文說，台灣人在東日本大地震（311大地震）給了日本人溫暖的協助。去年黃金周，他也跟家人走訪台北，受到許多台灣友人照顧，在此獻上慰問之意，也祈求災情不再擴大。

有日本鄉民在yahoo japan新聞特別留言指出，台灣對東日本大震災的捐助，全世界排名第一，「台灣對日本是特別的，一定要全力援助」，其他留言更是捐助聲不斷。「總之快告訴我，到哪裡捐款」、「錢要投進哪裡啊」、「要轉帳給誰啊」、「一定要成立援助管道募款」。

還有其他鄉民點名安倍首相多做點事。「安倍首相還去參加無聊的平昌冬奧開幕式，派遣救難隊之類的事應該要做啊」、「如果有錢參加奧運，至少要省點錢捐給台灣」、「加油台灣，日本全力支援台灣」、「現在是報恩的時刻」、「日本，該是我們出動的時候了」、「朋友有難，一定要伸出援手，我雖力量微薄，也想盡一份心力」。

(中時電子報)

文章來源：台湾東部でM6.4の地震、2人死亡 200人超負傷

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