影》平昌冬奧引領世界率先進入5G高速通信時代

2018年02月07日 15:20 中時電子報 喻華德

據《日經》新聞7日報導，即將在9日開幕的平昌冬奧會上，韓國電信（KT）將攜手三星電子和美國英特爾，首次實驗性推出5G通信服務。這是向公眾展示5G超高速通信的罕見嘗試。為了盡早提供5G服務，3家企業搶在全球標準制定之前，通過自主標準推進開發。此舉有可能成為把5G魅力擴大至全球的開端。

韓國電信平昌冬奧5G宣傳片

5G可實現每秒10GB的高速通信，相當於目前4G的10～100倍。可在數秒內下載完2小時長的電影，或者在活動會場等處，在不導致流量壅塞的情況下順利觀看影片。為在2018～2020年前後實現5G商用化，全球各通信企業均不斷推進驗證實驗。

韓國電信將在花樣滑冰賽場設置100臺攝影機，通過引進新機制使觀眾能夠以想要的角度自由選擇和觀看選手的動作。還將把三星開發的支援5G的平板電腦和英特爾的雲端技術結合起來。

包括滑冰賽場在內，三星將在奧運會比賽場館總計固定設置200臺平板電腦。計畫發佈超高速大容量的專門內容。在雪橇比賽中，將在雪橇上設置超小型無線攝影機，以即時轉播扣人心弦的影像。

韓國電信的網路部門負責人強調，「將提供新的視聽體驗」，解釋稱平昌冬奧會是全球首次向一般觀眾公開5G試營運服務。冬奧會期間，還將在首爾等地把5G和虛擬實境（VR）結合起來，讓觀眾模擬體驗跳臺滑雪等。

虛擬實境跳臺滑雪

韓國企業將在平昌冬奧會上積極宣傳尖端技術，現代汽車將提供燃料電池巴士，用於連接冬奧會賽場和最近的車站。在冬奧會開幕之前，現代汽車利用自動駕駛技術，實施了讓燃料電池巴士在高速公路上編隊行駛的驗證實驗。大會的組委會等將平昌冬奧會稱為「全球第一次ICT（資訊通信技術）奧運會」。

5G通信及虛擬實境

2月10日，中國大陸阿裡巴巴集團主席馬雲還將在當地推廣大數據利用和結算技術。在日本企業中，松下將借助能結合4個攝影機進行360度錄影的技術，記錄身心障礙冰上曲棍球（Para ice hockey）比賽。松下是奧運會的頂級贊助商，不僅將提供開幕式和閉幕式的設備，還將提供從演出規劃到營運的支援。

(中時電子報)