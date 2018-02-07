花蓮18家民宿、酒店業者 提供300間空房給災民

2018年02月07日 15:02 中時電子報 莊楚雯

花蓮強震後，當地的民宿、飯店業者發揮大愛精神，為花蓮受災民眾以及救災人員免費提供休息、熱水盥洗。星晟棧渡假飯店今表示，由於花蓮歷經震度7級的強震，受災情況嚴重，為共體時艱提，供各縣市救災團體、旅客、當地居民免費住宿、盥洗、飲水、無線上網...等等，偕同花蓮縣新晟國際同濟會贊助所有救災人員，災民一切餐飲服務。

其他提供免費住宿、休息的業者名單如下：

1星晟棧渡假飯店，花蓮縣新城鄉新城村新興七街16號，03-8610899。

2花蓮富野渡假酒店20間，花蓮市中華路302號，03-8346999。

3麗星大飯店15間，花蓮縣花蓮市中山路589號，03-8347411。

4東岸40間，花蓮市建國路128號，03-8332889。

5阿思瑪20間，花蓮市博愛街68號，03-8329555。

6經典10間，花蓮市國聯五路139號，03-8359966。

7天璽 三樓以下5間，花蓮縣花蓮市林森路126號，03-8312939。

8六福 三樓以下5間，花蓮市中正路336巷1弄1號，03-8333815。

9麗格 三樓以下各10間，花蓮市商校街258號，03-8349922。

10麗軒 三樓以下各10間，花蓮縣花蓮市中美路99之1號，03-8246898。

11良友提供大廳休息，以及棉被保暖花蓮市福建街512號，03-8323355。

12星空海藍 10間，花蓮縣花蓮市重慶路267號，03-8325788。

13台糖花蓮旅館 5 間，花蓮縣光復鄉大進村糖廠街19號03-8702881/03-8705881。

14福康飯店提供10間住宿，花蓮市公園路5號，03-8337988。

15怡園渡假村20間，花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段6巷21號，03-8651166。

16康橋大飯店 100間，花蓮縣花蓮市國聯五路101號，03-8359333。

17多羅滿休閒汽車旅館20間，花蓮市國興一街123號 ，03-8316622。

18力麗哲園飯店花蓮館 10間，花蓮市林森路33號，03-8350666。

(中時電子報)