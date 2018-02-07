圖輯》紅衣旋風 北韓美女藝術團進駐冬奧會場

2018年02月07日 15:26 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，由北韓文化局長權赫奉、和金正恩（Kim Jong Un）緋聞女友、三池淵管絃樂團長玄松月（Hyon Song Wol）帶領下，包含跆拳道選手、採訪記者和藝術團共229人，搭乘「萬景峰92」號豪華遊輪抵達南韓。穿著紅色大衣、共140名藝術團員於今日下船，進駐江陵藝術中心，為明日的公開演出進行最終排練。

280 N. Koreans, incl. 229 cheerleaders, arrive in South ahead of Olympics

身穿黑色皮草大衣的玄松月，依舊現場最受矚目的嬌點，其餘女性團員也穿著華麗的鮮紅色大衣、黑色皮草帽和高跟鞋，雖不允許回答記者問題，但仍笑臉迎人和揮手致意。下船後，藝術團團員將被安排入住距離平昌冬奧（Pyeongchang Olympic）約2小時車程外的麟蹄賽車度假村（Inje Speedium Hotel & Resort）。明日表演結束後，則將北上首爾（Seoul）準備11號在國立劇場的演出。

北韓藝術團搭乘遊輪抵達南韓土地，前往會場彩排。（圖/美聯社）

北韓三池淵樂團團長玄松月，仍是外界嬌點之一。（圖/路透社）

本次代表北韓出訪的三池淵樂團（Samjiyon Band），相較於素有「北韓少女時代」之稱的牡丹峰樂團（Moranbong Band）而言，知名度略低不少。經雙方協議後，出訪規模將會達140餘人之眾。據報導指出，三池淵樂團成立於2009年，由金正恩的父親、北韓已故前領導人金正日（Kim Jong-il）創立，主要表演樂曲多半為愛國和革命性質，本次出演可望仿效牡丹峰曲風，加入輕音樂和電子編曲，也讓外界相當期待。

穿著紅大衣抵達南韓的北韓藝術團團員。（圖/美聯社）

北韓百餘名藝術團團員抵達江陵會場，彩排明天的演出。（圖/路透社）

率團南下的團長玄松月，外界對她，實際生平和經歷認知甚少。只知道她畢業於平壤音樂大學，畢業後加入王在山輕音樂團，以一首《將軍與水兵》一炮而紅，成為北韓國內家喻戶曉的女歌手之一，曾有中文媒體稱她為「北韓鄧麗君」。2007年轉投牡丹峰樂團，轉為管理職而逐漸淡出舞台，不過她仍因貢獻良多，而獲得國家功勳演員稱號。

北韓藝術團所到之處，都成為南韓民眾關注的對象。（圖/路透社）

擁有眾多天然系美女的北韓藝術團。（圖/路透社）

南韓統一部（Unification Ministry）表示，北韓代表團11號北上首爾後，將會入住知名的華克山莊（Grand Walkerhill）飯店，不僅坐擁漢江（Han River）美景，更能享受與巨星麥可傑克森（Michael Jackson）同等級的禮遇接待。

(中時電子報)