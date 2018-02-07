花蓮地震 台水全力搶修 預計晚間9時復水

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0206地震導致花蓮多處水管破裂，約有4萬戶停水，行政院轉發經濟部訊息，強調在陸續搶修中，部分未修復管線，將在晚間9點修復復水。

經濟部表示，0206地震後台水派員夜間現場巡檢初步發現包括 (1)光華淨水場送往壽豐鄉鹽寮村200mm管線破裂(停水100戶)。(2)砂婆礑淨水場送尚志淨水場之600mm管線破裂(停水35000戶)。(3)富世淨水場300mm原水管線破裂(停水4900戶)等三處共計約4萬戶停水。其中富世淨水場經出動員工調整供水方式改由深井出水，立即回復正常供水，另兩處管線中，200mm管線已於今(7)日13時修復，600mm管線開挖後發現實際有3處漏水，且因位於橋樑下方，空間狹窄，重機具無法進入，僅能以人力搶修，預計於晚間21時修復並復水。

台水除凌晨成立緊急應變小組外，為能掌握搶修進度及人力機具調配，總經理在今(7)日上午主持緊急應變小組第一次會議，指示總工程師前往統籌，並調派鄰近廠商及西部區處檢漏同仁前往全面巡檢，如有破漏即行派工並在未全面恢復供水前，於市區設置10處臨時取水站並以水車巡迴供送。

截至本(7)日下午13時，花蓮停水戶數為35,000戶(已修復5,000戶，曾經停水戶數40,000戶)，所調派人力設備計有檢漏人力24人、水車11台、修漏廠商10家、臨時供水站10處(地點詳本公司網頁)、儲水桶數量45個，台水九區處員工亦將堅守崗位來服務用戶並儘速搶修恢復正常供水。

(中時)

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