樹林區首條3D彩繪街 農村意象趣味入畫

2018年02月07日 15:27 中時 吳堂靖

樹林區山佳街打造3D彩繪街，預計於春節前夕完工。（吳堂靖攝）

樹林區山佳街近期出現一幅幅3D圖畫，不同於一般卡通、動漫樣式，以煤礦歷史與農村意象為主題，白鷺鷥、採煤車、柑仔店栩栩如生，尚未全部完成已吸引大批民眾前往拍照打卡，中山里長簡炎輝表示，期盼利用互動彩繪，讓民眾了解在地歷史，預計於春節前完工。

百年古蹟山佳車站自2017年2月修復完成後，陸續辦理攝影展、進駐煤斗車、建置藝術廊道，以車站為中心形成環狀觀光路線，近期再度於車站旁的山佳街打造3D彩繪牆面，除了將當地煤礦歷史入畫，也設計討喜的豬隻與馬兒，老舊牆面煥然一新，還未完工就吸引民眾駐足拍照。

施姓彩繪師表示，3D彩繪講究生動性與場地結合度，事前多次勘查地形、丈量尺寸，與當地里長及民眾溝通後，決定捨棄常見的卡通樣式，選用在地礦業歷史、柑仔店、農村景象等在地意象，打造獨一無二的山佳彩繪街。

簡炎輝表示，此次預計彩繪7、8面牆壁，逐戶取得民眾同意後著手規畫，期盼以趣味、互動性方式，讓遊客放慢腳步品嘗山佳之美，預計於春節前完成。

簡炎輝表示，今年1月山佳車站已回歸鐵路局管理，原先車站內文化局所規畫的展覽已經撤展，相較於車站周邊的動線、設計已逐步到位，車站內部反而稍嫌空洞，期盼鐵路局能透過定期展覽或志工講解，傳承山佳豐富人文風情。

(中時)