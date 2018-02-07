亞洲大學排行 台灣上榜數增加 排名普遍下滑

台灣的大學排名普遍下滑，台灣大學從去年的24名下滑到26名。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

2018年亞洲的大學排行榜揭曉，英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）6日公布，台灣的大學上榜比例雖然增加，從26所增為31所，可是排名大多下滑。

據中央社引述排行榜報導，台灣排名前6所大學的排名都下滑，台灣大學從去年的24名下滑到26名、清華大學從33下滑至36、國立台灣科技大學從41下滑至42、交通大學從39下滑至48、成功大學從47下滑至58，而中國醫藥大學則從67下滑至72。

不過，也有排名上升的，如國立台灣師範大學從88升至74，而台北醫學大學則從91上升至83。

其他上榜的還有陽明大學（107名）、中山大學（123名）、中央大學（135名）、長庚大學（139名）、高雄醫學大學（154名）、台北科技大學（156名）、台灣海洋大學（181名）、政治大學（185名），亞洲大學（196名）與元智大學（200名）。而位於201至250區間的有中原大學、逢甲大學、輔仁大學、中正大學，東華大學與台南大學。

義守大學和台北大學位於251至300區間，朝陽科技大學、銘傳大學、嘉義大學，高雄大學和淡江大學則是位於301至350區間。

泰晤士報高等教育特刊指出，台灣的大學排名下滑，原因在於台灣正面臨人口老化，還有高等教育供過於求的問題。此外，台灣的教研環境和研究質量也有所落後，而指標當中的論文被引用數，今年又進一步降低。

分析指出，台灣的大學排名會下降，也是由於競爭加劇。這份排行榜從去年的298所，增為359所，相較於台灣的大學，其他國家的大學進步更快。以台灣大學為例，儘管整體得分較高，幾個領域也有所改善，但排名仍從24名跌至26名。

負責這項調查的主編巴堤（Phil Baty）說：「台灣的大學上榜數增加，這是好消息，但是學校表現持續低落則令人憂心。台灣的大學必須想辦法解決招生問題，可能必須從海外招收更多學生，又或者必須併校，甚至關閉大學。」

他指出：「台灣必須在教學和研究環境徹底改變，只有這樣，才能從激烈競爭中脫穎而出。」

泰晤士報高等教育特刊表示，雖然日本大學上榜數最多，高達89所，勝過中國大陸的63所，但從排行榜仍可看出中國持續崛起。

亞洲的大學第一名仍是新加坡國立大學，北京清華大學排名第2，在榜單發布的6年歷史中，首次成為中國排名最高的學府，勝過今年排名第3的北京大學。中國的大學有多所排名明顯上升。

泰晤士報高等教育特刊指出，許多亞洲國家大學都能感受到競爭壓力越來越大。印度、日本、巴基斯坦、韓國，台灣與土耳其的大學上榜數都有增加，但也都有許多大學排名下滑。

(中時電子報)

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文章來源：Asia University Rankings 2018

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