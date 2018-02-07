地震後…插畫家急刪「花蓮刻板印象圖」 網友讚同理心

2018年02月07日 15:36 中時電子報 林郁庭

花蓮昨（6日）深夜11點50分發生規模6.0有感地震，常以趣味哏作為靈感的網路插畫家「憤怒男 呼嚕嚕」，他剛好在此次花蓮地震發生錢繪製《各縣市的刻板印象》插畫，7縣市當中的花蓮人，就是寫道：「當花蓮人說地震很可怕的時候，你就真的該逃了」。「憤怒男 呼嚕嚕」表示因為時機敏感，自己在地震發生後，就火速將該圖刪除，具有同理心之想法，讓許多網友讚賞。

插畫家「憤怒男 呼嚕嚕」3日時創作一組《各縣市的刻板印象》作品，幽默註解引起眾網友共鳴，像是「當台南人跟你說這杯飲料太甜的時候，就最好別喝了」，因為台南人以口味偏甜聞名，因此他們覺得太甜的飲料或食物，就是「真的」很甜。

其中在花蓮的作品上，寫著「當花蓮人跟你說，這個地震很可怕的時候，你就真的該逃了」，沒想到過了3天，發生了花蓮強震房屋倒塌的消息。「憤怒男 呼嚕嚕」接受《中時電子報》採訪表示，原本單純想法是台灣人的刻板印象就是因為花蓮太常發生地震，所以應該是相對比較不怕地震的。但是沒想到發文完隔兩三天後，就發生這種規模的大地震。「昨天晚上一看到地震發生在花蓮，我就覺得不應該讓這圖出現在版面上，除了會讓花蓮人看到覺得難過以外，也不應該帶著戲謔的眼光來看這件事」

他說，雖然有些人可能認為我刪圖片這件事，其實也沒這麼偉大，「但我只是覺得我做錯事情，因此去做了個彌補與告知」，主要是想在傷害尚未擴大前，自己先有行動，「也覺得在以後會去避免提到台灣關於地震相關的圖文」。

「憤怒男 呼嚕嚕」也在自己的臉書粉絲專頁上PO文，自己得知花蓮發生地震的第一時間，「在還沒有傷亡消息傳出來之前，我覺得這張圖在這個時間並不適當，也不好笑！因此我決定把這張圖從相簿中永久刪除」。其他網友見了，紛紛留言「覺得刪圖的決定恰當，有同理心」、「這是一個花蓮朋友們都同意的日常事實，又不是拿災情來開玩笑。不過，你想得很周到就是了」、「相信不是你的錯，只是時機不對，天佑花蓮！」、「知道你不是有心的，天佑台灣」。

(中時電子報)