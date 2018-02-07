與台灣同在！美電信龍頭AT＆T：打回台灣免費3天

2018年02月07日 15:31 中時電子報 蔡萱

Our thoughts are with the people of Taiwan. We’re issuing credits for calls & texts from the U.S. to Taiwan until 2/8. https://t.co/eiyJCGUQIR pic.twitter.com/aL0YQ5KroE — AT&T (@ATT) February 6, 2018

花蓮6日晚間發生規模6.0的地震，截至目前為止已經造成4人死亡、200多人受傷，讓不少人在海外的人擔心台灣親朋好友的狀況。為此美國電信龍頭AT&T也宣布，提供在未來3天內，用戶撥打電話或傳簡訊回台灣都免費的服務，讓客戶可以輕鬆了解台灣親朋好友的狀況。

就在昨天深夜的地震後，各國機構及網友紛紛出聲為台灣打氣，就連遠在太平洋另一端的美國電訊公司AT&T也在6日晚間聲明表示，「我們與台灣在一起」，為了幫助用戶保持與地震區親朋好友聯繫，2月8日前只要使用AT&T的客戶打電話或傳簡訊回台灣都免收費用。

AT&T也表示，時間以用戶所在當地時間計算，並提醒用戶台灣可能有線路壅塞的情況，建議發簡訊和親朋好友聯繫。

其實AT&T已經不是第一次提出這樣貼心的服務，該公司常在發生地震後對用戶提供向災區免費通話的服務，像是在去年9月墨西哥大地震後以及11月伊朗、伊拉克地震後，都有過類似的服務。

(中時電子報)