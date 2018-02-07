與台灣同在！美電信龍頭AT＆T：打回台灣免費3天

花蓮的大樓因地震傾斜多人受困。(圖/路透)

友善列印
中時電子報

花蓮6日晚間發生規模6.0的地震，截至目前為止已經造成4人死亡、200多人受傷，讓不少人在海外的人擔心台灣親朋好友的狀況。為此美國電信龍頭AT&T也宣布，提供在未來3天內，用戶撥打電話或傳簡訊回台灣都免費的服務，讓客戶可以輕鬆了解台灣親朋好友的狀況。

就在昨天深夜的地震後，各國機構及網友紛紛出聲為台灣打氣，就連遠在太平洋另一端的美國電訊公司AT&T也在6日晚間聲明表示，「我們與台灣在一起」，為了幫助用戶保持與地震區親朋好友聯繫，2月8日前只要使用AT&T的客戶打電話或傳簡訊回台灣都免收費用。

AT&T也表示，時間以用戶所在當地時間計算，並提醒用戶台灣可能有線路壅塞的情況，建議發簡訊和親朋好友聯繫。

其實AT&T已經不是第一次提出這樣貼心的服務，該公司常在發生地震後對用戶提供向災區免費通話的服務，像是在去年9月墨西哥大地震後以及11月伊朗、伊拉克地震後，都有過類似的服務。

(中時電子報)

文章來源：AT&T to Credit Wireline and Wireless Customers for All Calls and Text Messages from the U.S. to Taiwan

亞洲大學排行 台灣上榜數增加 排… 空巴集團推出1人座垂直起降飛機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。