花蓮強震災情 副總統陳建仁打氣「花蓮加油 台灣加油」

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面對連續2天，黑鷹直升機失聯及昨晚花蓮發生強震造成嚴重災情，副總統陳建仁今出席「綻放真台灣6：終極英雄」紀錄片首播記者會時呼籲，全國人民祈福，同時為正在搶救消防隊員、救難人員、義工打氣「花蓮加油、台灣加油」。

外交部與國家地理頻道（National Geographic Channel）合作的「綻放真台灣6：終極英雄」紀錄片今召開首播記者會，內容涵蓋消防員、空勤人員、棒球手等，推銷台灣真正英雄。外交部長李大維在致詞時表達對花蓮民眾的慰問，心中非常掛心。

內政部長葉俊榮接受媒體訪問時表示，「他心情上是相當複雜」，因為此時許多弟兄一方面至此參加記者會，參與拍攝，希望讓外界了解他們的工作環境，但同時碰到昨日（地震）的事情，大家再努力集氣，更重要的是，發生地震後空勤弟兄持續執勤。

葉俊榮說，昨晚發生地震發生後，空勤弟兄馬上至花蓮上空災情偵測，了解整個災害完整狀況，因為一般從地面較難完全了解，同時也跟空軍共同努力，把許多搜救人員載運到花蓮去。

葉俊榮強調，他們昨天半夜趕至應變中心到現在，許多同仁到現在恐怕還沒時間闔上眼，連續兩天發生災情，一方面極力處理，另一方面還要值勤，包括他自己在內也要值勤。

葉俊榮致詞時說，「絕不放棄任何機會」，希望全國國人一起為他們祈禱。目前花蓮統帥大樓一個一個救起來，有兩人有生命跡象，敲打有回應，應該可以救起來。

(中時)

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